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港府擬優先為300萬人接種新冠肺炎疫苗

中央社 / 香港2日電
香港疫情惡化。圖／美聯社資料照
香港疫情惡化。圖／美聯社資料照

香港衛生部門今天表示，現計劃一旦獲得2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）疫苗後，優先為300萬名高風險族群市民免費接種。

香港食物及衛生局局長陳肇始今天在立法會接受質詢時說，衛生防護中心轄下的科學委員會及專家顧問團正檢視從中國大陸及海外疫苗研發商取得的疫苗數據資料，並作出評估。

她說，港府將會容許使用任何經證明屬安全及有效的疫苗，也不排除有必要時進行緊急立法。

陳肇始透露，政府初步構想為全港市民接種疫苗，並已預留資金訂購兩倍於香港人口的疫苗，但初期會優先為高風險族群接種，包括醫護人員、長者、長期病患者等，預料涉及300萬人。

她說，根據世界衛生組織的資料，疫苗預計明年內出現，但初期供應有限，最快到明年中、後期才可進行較大規模接種。

陳肇始並說，北京中央已表明有需要時，預留一定數量由中國大陸研發及生產的疫苗給香港。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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