中國新增9例確診 內蒙滿洲里再現2本土病例

中國1日新增9例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中2例本土病例依舊是在內蒙古自治區的滿洲里市。

中國國家衛健委通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團1日共報告新增9例COVID-19確診，其中境外移入病例7例，分別是廣東3例、上海1例、福建1例、河南1例，陝西1例；2例本土病例都在內蒙古。沒有新增死亡病例，新增1例上海通報的境外移入疑似病例。

內蒙古衛健委通報1日上午7時至2日同一時間，內蒙滿洲里市新增2例本土確診，其中1例是無症狀感染者轉確診，另1例是密切接觸者。

截至2日上午7時，內蒙現有本土確診20例、疑似病例2例、無症狀感染者1例。目前已排查1062名密切接觸者。

中國官媒央視app報導，滿洲里市剛完成第2輪全員病毒核酸檢測，將在3日上午8時展開第3輪。

國家衛健委統計，中國現有確診268例，累計治癒出院病例8萬1649例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬6551例，現有疑似病例7例。累計追蹤到密切接觸者88萬1135人，還在醫學觀察的密切接觸者6753人。

在無症狀感染者方面，中國1日新增3例，當天轉為確診1例，當天解除醫學觀察7例，還在醫學觀察的無症狀感染者259例。

在港澳累計確診病例方面，香港特別行政區有6396例，其中出院5361例，死亡109例；澳門特別行政區46例，皆已出院。