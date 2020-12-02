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香港爆第四波疫情 專家：最差情況還未到
香港正在爆發第四波新冠肺炎疫情，有傳染病專家指出，這一波疫情最差的情況尚未到來。
香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在官方香港電台節目上說，近日源頭不明的確診個案居高不下，而且來自各行各業，感染數字更有上升趨勢。
他據此估計，第四波疫情最差的情況仍未到來。
何栢良指出，這一波疫情的患者很大比例是60歲以上人士，嚴重和危殆個案已累計有30宗，部分患者送院後已進入加護病房，預計嚴重確診個案在未來一週將會明顯增加。
新冠肺炎自年初爆發至今，香港先後有四波較為嚴重的疫情，最新一波疫情大概在兩週前發生，每天確診病例都是雙位數。
為了遏制最新一波疫情，港府已採取連串嚴厲防疫措施，包括公共場所不能有超過兩人以上聚集、食店每桌只限兩人等。
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