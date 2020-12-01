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香港新增確診82例 限聚令將收緊至2人

中央社 / 台北1日電
據官方通報，香港第四波疫情今天再添2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例82例，港府從明天起實施更嚴格的防疫措施，將「限聚令」收緊至2人為限，並關閉所有公共娛樂場所。（中新社）
據官方通報，香港第四波疫情今天再添2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例82例，港府從明天起實施更嚴格的防疫措施，將「限聚令」收緊至2人為限，並關閉所有公共娛樂場所。（中新社）

據官方通報，香港第四波疫情今天再添2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例82例，港府從明天起實施更嚴格的防疫措施，將「限聚令」收緊至2人為限，並關閉所有公共娛樂場所。

綜合香港01、星島日報報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港1日新增確診病例82例，其中境外移入10例，本土72例。另外有60多例初步確診（一篩陽性）。

她指出，今天新增的本土病例當中，有32例來自「跳舞群組」，17例來自其他群組，另外還有23例傳播源頭不明。第四波疫情最大傳播源頭的「跳舞群組」，迄今已有552人染疫。

根據張竹君公布，今天新增傳播群組包括一家位於尖沙咀的海鮮火鍋餐廳，已有員工及顧客確診；另一個位於將軍澳的建築工地已有3人確診。她呼籲11月15日後曾到過相關地點人士，需接受強制檢測，其中建築工地工作人員就有900人。

香港明天起將祭出更嚴格的防疫措施。

香港教育局此前已宣布，中小學、幼兒園2日起全面停課至耶誕假期結束後。

港府也將從2日起進一步收緊防疫措施，包括「限聚令」回復至2人，餐廳晚上10時後禁止內用，並關閉卡拉OK、泳池、麻將館、遊戲中心等，以及要求大部分公務員在家工作。

此外，港府還要求所有公共娛樂場所包括維多利亞公園從2日起關閉14天；香港海洋公園及迪士尼樂園也被勒令2日起暫時關閉。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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