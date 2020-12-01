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新冠肺炎患者產子後離世… 孩子成疫情下全家唯一倖存者
俄羅斯一名感染新冠肺炎的女子索羅欽斯卡雅（Svetlana Sorochinskaya）在產下兒子基里（Kirey）後即去世，索羅欽斯卡雅的雙親稍早也因新冠肺炎相繼離世，使得基里成了家中唯一躲過新冠肺炎的倖存者。
英國新聞網鏡報（Mirror）報導，36歲的索羅欽斯卡雅到醫院探望接受心臟手術的64歲父親後感染新冠肺炎，父親在出院後8天因為新冠肺炎過世，索羅欽斯卡雅的母親也在父親逝世不久後死亡。
索羅欽斯卡雅十一月到婦產科待產時確診為新冠肺炎陽性，於是被轉診到當地傳染病權威醫院，她在病榻戴著呼吸器產下早產6周的兒子，並在產子數小時後撒手人寰。目前基里由醫院照顧，基里也是索羅欽斯卡雅財產唯一繼承人，該財產包括兩套聖彼得堡的公寓。
離婚的索羅欽斯卡雅生前拒絕透露基里生父身分。一名化名為M的男子主張他是基里生父，並願意接受DNA血緣鑑定。另一位有意認養基里的表親則說，索羅欽斯卡雅生前指出M只是同事不是生父，但仍會靜待DNA鑑定及法院判決結果。
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