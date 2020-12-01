譚德塞：不要把病毒溯源政治化 

(德國之聲中文網) 世界衛生組織11月30日表示，他們會盡一切可能找到新冠病毒的動物源頭，並堅持找到源頭才能避免未來再爆發散播全球的疫情。世衛秘書長譚德塞告訴媒體：「我們希望知道新冠病毒的源頭為何，我們也會盡全力去找出新冠病毒的源頭。」

譚德塞也呼籲，此前不斷指控中國掌控找尋新冠起源任務的批評者不要再將這個議題「政治化」。他說：「世衛的立場非常明確。我們需要知道新冠病毒的源頭，因為這樣的知識會幫助我們避免未來再出現類似的傳染病。」

自從疫情爆發至今，疫情最嚴重的美國不斷抨擊世衛處理疫情的方式，強調世衛向中國低頭，不願在疫情爆發初期，針對病毒源頭展開調查。其他批評者則對世衛可能讓中國主導調查新冠起源的任務表示擔憂。

自從疫情爆發以來，全球已有超過146萬人喪命於新冠病毒，並有將近6300萬人感染病毒。過去數月，世衛不斷努力要派國際專家團隊至中國針對新冠病毒的起源，以及病毒一開始如何感染人體進行調查。

今年7月，世衛派了一個團隊去中國為國際調查做前置作業。不過，目前仍不清楚完整的國際調查團隊何時能抵達中國進行調查。上周，世衛的首席應變專家萊恩 (Mike Ryan) 表示，世衛希望能盡快派遣國際調查團隊至武漢展開調查。

與此同時，譚德塞駁斥外界指控國際調查團隊不夠透明化的說法。他強調，國際調查團隊的專家名單以及他們運作的基准都已公諸於世。譚德塞說：「我們沒什麼好隱藏的。我們希望了解新冠病毒的起源，我不希望外界對這個目標有任何混淆。」

中國外交部：病毒溯源是一個復雜的科學問題

此外，中國外交部發言人華春瑩也在11月30日的例行記者會上評論了調查新冠病毒起源一事。她說，病毒溯源是一個復雜的科學問題，應由科學家在全球範圍開展國際科學研究與合作，促進對病毒動物宿主和傳播途徑的了解，更好預防未來可能出現的風險，保護各國人民的生命安全和健康。

華春瑩表示：「在溯源問題上，中方本著開放丶透明丶負責任的態度，率先同世衛組織開展科學合作。世衛組織也向中方提供了全球新冠病毒溯源的研究進展，有關合作正在穩步推進，雙方保持著密切交流和溝通。」

國際專家一開始相信新冠病毒是在武漢當地一個販賣野生動物的市場從動物身上轉移至人體。然而，他們後來又認為，市場可能並非新冠疫情的起源地。相反的，市場應該是擴大新冠病毒傳染的地方。

科學界廣泛都認為新冠病毒源自於蝙蝠，但是是透過哪種動物傳至人類，目前仍處於未知的狀態。

楊威廉/鄒宗翰 (法新社、路透社)

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