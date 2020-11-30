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香港再推嚴厲防疫措施 關閉大部分娛樂場所

中央社 / 香港30日電

面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）疫情轉趨嚴峻，香港當局再次推行嚴厲的防疫措施，包括公務員在家上班，以及關閉大部分娛樂場所。

行政長官林鄭月娥下午在記者會上公布相關措施，部分措施已於7月使用過，當時疫情同樣嚴峻。

最新措施將自12月2日起實施，為期兩週，包括：公務員在家上班，公務機構只維持緊急服務；除了已關閉的酒吧和夜總會等以外，新增關閉卡拉OK、電動玩具店等，只容許健身中心、體育場所、美容院和按摩院繼續開放，但要採取防疫措施。

此外，公共場所限制聚集人數由目前的4人收緊至2人；餐廳經營最晚時間由目前的凌晨0時收緊至晚間10時，每桌人數也由目前的4人減少至2人。

林鄭月娥同時表示，當局已指定兩家飯店為隔離檢疫中心，共提供800個房間作隔離之用。此外，政府將會修改法令，提高對違反防疫措施的人的罰鍰，金額以倍數增加。

目前港人違反防疫措施的話，一般會被罰款港幣2000元。

在記者會上，林鄭月娥重申不會推行全民強制檢測，認為難以達到目標，並且會帶來新問題。

另據林鄭月娥公布，香港今天新增76例確診，其中9例源頭未明。

COVID-19疫情自年初出現至今，香港已先後爆發四波疫情，新一波疫情最近兩週爆發，而近一週平均每天有87例確診。

醫學專家相信，新一波疫情由返港人士引起，尤其是返港的尼泊爾裔居民。

新冠肺炎 COVID-19

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