香港本土確診飆升 歐亞疫情影響節慶

(德國之聲中文網) 香港第四波疫情持續，11月29日新增115宗新冠確診個案，是第四波疫情以來最多，也是8月2日以來單日最多。單日新增確診病例最多仍是7月30日的149例。香港確診病例累積至6239例。

《香港01》報導，日前傳出多個確診病例的跳舞群組再增62人確診，累計479人中招。另外，有3家餐廳也分別有員工和客人確診，11月又累計有26所學校因有師生或家長確診，有的已經按照教育局的停課決定暫停面授課堂。

香港11月爆發的第四波疫情迫使政府延後原本與新加坡共同打造「旅游泡泡」、讓兩地人員自由來往的計劃。酒吧、夜店、馬場等娛樂場所也被迫關閉。

韓國

韓國政府明令禁止舉辦年終聚會，也在新冠確診病例劇增之後，宣布關閉桑拿、咖啡店等營業場所。周日，韓國政府宣布新增450個確診病例，而在此之前韓國的單日新增確診病例已經連續三天突破500例。

朝鮮

朝鮮正在與韓國接壤的邊界上修建封鎖牆，並加強對沿海地區的控制，以防新冠病毒進入朝鮮。平壤至今從未正式宣布過任何新冠病毒的確診病例，但是官方媒體援引官員表示，當局正在投入更多人力打擊病毒，作為冬季期間「完全去除可能提供病毒傳播空間的非文明、不衛生因素」行動的一部份。

印度

印度的監管機構正在研究阿斯利康 (AstraZeneca)疫苗試劑可能引發的不良反應。一名40歲的男子說，他在試驗期間接種疫苗後，出現了 「神經和心理 」症狀，印度血清研究所正在協助調查此案。

印度醫學研究委員會的潘達 (Samiran Panda) 告訴路透社記者「現階段沒有引發立即性擔憂的理由」。

美國

美國現在仍是全球疫情最嚴重的國家，截至周日為止錄得超過1300萬個新冠確診病例、超過266,000個死亡病例，周日單日新增確診病例為151,245例。美國傳染病學專家佛奇(Anthony Fauci)說，美國可能在未來幾周會見證到疫情的「飆升再飆升」，但人們從現在開始戴口罩防止病毒傳播都還不算太晚。

歐洲

德國總統施泰因邁爾 (Frank-Walter Steinmeier)試圖向公民保證，這場疫情「不會奪走我們的未來」。他在《圖片報》發表的一封公開信寫到，「醫藥科學的進展給予我們希望，疫情不會永遠主宰我們的生活。」

根據羅伯特-科赫傳染病研究所(RKI)的數據，德國在周日的單日新增確診病例數為14,611例。德國衛生部長說有一隻疫苗很可能在12月中旬會被批准使用。

現在德國已經實施部份封鎖令，在今年的假期間，聖誕市級與大型家庭聚會都被禁止舉行。

除了德國以外，奧地利的防疫措施原定在一周內到期，但是奧地利總理庫爾茨宣布將會延長封鎖令，他說: 「感染數字越高，我們就越難推出重啟經濟的措施...我們必須在12月7日之後繼續與大型限制措施共存。」他也說，雖然政府計劃重啟商店和學校，但是目前還不確定滑雪觀光景點是否以及何時會對觀光客開放。

相對而言，捷克就比較幸運，最近的確診數字下降，預計在12月3日允許重啟餐廳與非必要行業商店，也會解除宵禁。捷克衛生部長表示商店仍然需要對顧客數量進行限制。

英國宣布，除了兩周前與美國藥廠買下的500萬支新冠疫苗之外，又再下訂了超過200萬支Moderna生產的新冠疫苗。該疫苗預計最早在今年春天就可以在歐洲開放施打。

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