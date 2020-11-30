香港重災舞廳金儷星 確診侍應哽咽：怕傳染子女 出院憂歧視

新冠肺炎第四波疫情，爆發全港有史以來最大的感染群組，至今跳舞群組超過400人確診，至少73名患者曾到訪位於旺角金雞廣場的金儷星舞廳，是跳舞群組的重災區。

一名正在醫院進行隔離治療的金儷星確診員工接受《香港01》專訪，期間不時嘆息，稱工作時做足防護措施仍不幸染疫，擔心會傳染家人的同時，亦躊躇康復後的生計，不禁說：「從事服務性行業，染疫後好驚畀客人歧視，真係好慘，仲有一家人要供養」。

旺角金儷星舞廳場地能夠容納175人，東主韻姐稱平日時段顧客約有110至120人，倘周日會更多客人前來跳舞。（受訪者提供影片截圖）

前線員工日做十多小時 常接觸客人難查感染源頭

於金儷星舞廳從事樓面的A（化名）早前確診，最初入院時病情輕微，三日後開始發燒、全身無力，現時仍然在公立醫院留醫。A強調工作時十分謹慎，收拾碗筷後便立即洗手，長期有佩戴口罩，檢測後發現染疫感到不明所以，「我哋每日工作十幾個鐘，顧客及導師來自四面八方，要接觸好多人，都唔知點樣受感染，邊有辦法啊！」

不幸確診，同住的家人亦須隔離，即使身體抱恙，A仍心繫身處竹篙灣檢疫中心的兩名年幼子女，提起她們更顯不捨，「年紀好細，兩個都入咗竹篙灣隔離營隔離，又無人照顧，好驚傳染畀佢哋，好彩暫時無事」。

確診員工憂康復後生計及遭歧視

疫情再次來襲，牽涉多間跳舞場所，金儷星亦於本月22日起停業，老闆及多名員工亦一同被送往檢疫中心。舞廳重開的日子未明，A頓感前路茫茫，「跳舞場突然爆發新冠肺炎，令到我哋無得返工。」

想起往後的生活，作為經濟之柱的A面對沉重的負擔一度哽咽，稱有一家人需由他供養，現時留院每日需繳付120元費用十分昂貴，希望自己快點康復。但冀盼身體恢復的同時，又生怕康復出院後，會被冠名新冠肺炎康復者將受盡歧視，憂被客人著A距離他們遠一點，另又擔心一向從事服務業，應徵時會不獲錄取，故促政府因應第四波疫情，向業界人士提供更多經濟援助以解燃眉之急。

旺角金儷星舞廳現今暫停營業。（資料圖片／林頌華攝）

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文章授權轉載自《香港01》