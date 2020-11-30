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港大研發噴鼻式疫苗 最快12月臨床試驗

中央社 / 香港30日電

港大學與中國大陸合作研發的一種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）噴鼻式疫苗，最快可於12月開始測試，並預計於未來3個月內完成第一期臨床試驗。

本地媒體今天引述港大內科學系傳染病科主任孔繁毅說，這種噴鼻式疫苗已進入最後準備階段，計劃向港大倫理委員會申請批准及衞生署的臨床試驗許可。

他說，待取得兩項批准後，期望最快下月開始邀請100人進行第一期臨床試驗，並在2至3個月內完成。

港大醫學院微生物學系新發傳染病國家重點實驗室9月宣布，與廈門大學和北京萬泰生物研發的流感病毒載體新冠疫苗已獲中國國家藥品監督管理局批准，展開臨床試驗。

香港第四波疫情正在爆發，昨天確診個案高達115例，是8月以來再次出現百例以上的確診案。

由於疫情再趨嚴重，官方教育局宣布本地中小學和幼兒園本週三（12月2日）起全面停課，直到學校耶誕假期開始。

新冠肺炎 COVID-19 港大 新冠疫苗

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