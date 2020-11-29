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疫情大反彈！香港今增115例新冠肺炎 宣布中小學停課

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香港第四波疫情再添115確診 中小學將全面停課

中央社 / 台北29日電
香港第四波疫情再創新高，單日新增新冠肺炎確診病例115例。 圖／香港中國通訊社
香港第四波疫情再創新高，單日新增新冠肺炎確診病例115例。 圖／香港中國通訊社

據官方通報，香港第四波疫情今天再創新高，單日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例115例，是近4個月來最多。香港教育局下午宣布中小學、幼兒園自12月2日起全面停課。

綜合香港01、星島日報報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今天新增確診115例，其中6例為境外移入病例，109例為本土病例，另外還有50多個初步確診（一篩陽性）案例。

她指出，新增本土病例當中，第四波疫情的主要傳播源頭「跳舞群組」再添62人染疫，累計確診已有479例；其他關連案例則有23例，另有24例感染源頭不明。

據張竹君表示，香港近日新增傳播群組包括3家餐廳、2所學校與一間慈善機構的日間活動中心暨宿舍。

她坦承，現在疫情確診病例上升嚴峻，情況似乎比第三波疫情「更劇烈」、「深入各階層」。

報導指出，今天是香港本月下旬爆發第四波疫情後首度「破百」，創近4個月新高。香港爆發疫情迄今，單日確診最多是7月27日的145例。

香港教育局下午宣布，因應疫情繼續惡化，將在12月2日（週三）暫停全港幼兒園及中小學的面授課堂及校內活動，直到學校的耶誕假期後。至於補習學校則暫停面授課堂兩週。

香港各大學並不在停課之列，但近日已有香港教育大學、香港體育學院遭確診病例入侵。

據官方通報，香港迄今累計確診病例已有6239例。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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