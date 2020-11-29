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韓籍員工境外檢測陽性 重慶海力士半導體停工

中央社 / 上海29日電
SK海力士半導體有限公司是韓國生產記憶體的大廠。 圖／路透社資料照
SK海力士半導體有限公司是韓國生產記憶體的大廠。 圖／路透社資料照

中國一名韓籍員工出境後被確定為2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）的無症狀感染者，目前該員工所工作的重慶市SK海力士半導體公司已暫時停工，封廠管理。

綜合新華社及科技日報報導，重慶高新區28日接到企業報告，西永微電園SK海力士半導體（重慶）公司的一名韓國籍員工，回到韓國後檢出2019冠狀病毒核酸陽性，初步判定為無症狀感染者。

重慶市新冠肺炎疫情防控工作上午舉行第78場新聞發布會，對此案例通報。

這名42歲的韓籍員工今年2月1日從韓國仁川直飛重慶，11月27日凌晨搭乘航班直飛韓國仁川機場，期間都住在重慶富力假日酒店。

重慶方面28日接獲通報後，截至今天上午9點，已對排查出的密切接觸者49人進行集中隔離醫學觀察，並對3283人進行核酸採樣，已知2674人的檢測結果均為陰性。

SK海力士公司已暫時停工停產，實行全封閉管理，所有廠區內人員就地隔離。重慶富力假日酒店也暫停營業，嚴控人員進出。

重慶市疾控中心副主任唐文革說，目前主要從3個方面全力追查感染來源：一是SK海力士半導體（重慶）公司的部分原物料來自海外，對相關物品和接觸人員採樣檢測；二是進一步瞭解這名外籍員工回韓國途中詳細行程，查找可能暴露來源；三是對這名員工11月13日以來接觸的所有人員、進口食品、境外郵包及快遞進行追蹤調查和採樣。

根據微信公眾號「中國半導體論壇」，SK海力士半導體有限公司是韓國生產記憶體的大廠。SK海力士重慶工廠成立於2013年7月15日，座落在重慶西永微電子園區，財報資料顯示，該廠參保員工為2466人。

新冠肺炎 COVID-19

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