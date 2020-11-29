新冠病毒並非源自中國？ WHO：這「純屬猜測」

距離新冠肺炎最早在武漢確診已經過去將近一年的時間，但是對於病毒的來源仍然存在各種爭議。周五，世衛組織突發衛生事件規劃執行主任瑞恩（Mike Ryan）表示，對於WHO來說，現在就宣稱新冠病毒並非起源於中國，還具有“很高的猜測成分”。

路透社報道指出，中國致力於通過官方媒體宣揚一種說法，即在武漢爆發疫情之前，新冠病毒已經在國外出現。其依據包括從進口冷凍食品包裝上檢測到的新冠病毒，以及一些科學期刊上發表的有關該病毒去年已經出現在歐洲的研究報告等。

“先從最早發現人類感染的地方開始調查”

“我認為如果要說這種疾病並非起源於中國，還具有很高的猜測成分”，瑞恩在日內瓦舉行的一場線上記者會中表示。在被問及世衛組織是否認為新冠病毒有可能最早在中國以外出現時，他表示：“從公共衛生的視角來看，如果要調查起源，我們顯然是要從最早發現人類患病的地方開始。”

不過他也補充道，調查中發現的一些證據也許會指向其它的地區。瑞恩重申，世衛組織有意派專家前往武漢最早爆發疫情的華南海鮮市場進行調查。

本周初，瑞恩曾經透露，WHO已經得到中國的保證，將盡快安排一次國際實地考察，調查新型冠狀病毒的來源。世衛組織已經多次受到美國的指責，特朗普抨擊該國際組織是中國的“傀儡”。世衛方面始終否認自己偏袒北京。

北京間接回應

中國外交部發言人趙立堅周五在例行記者會上表示，新冠病毒溯源是一個持續發展的過程，可能涉及多國多地。中國希望“各國都采取積極態度”，同世衛組織等加強合作，推進全球溯源工作。

趙立堅還強調，盡管中國首先報告疫情，但並不意味著就是疫情起源的地方。他說：“中方將繼續積極參與病毒溯源和傳播途徑全球科學研究，同國際社會一道，為全球病毒和抗疫合作做出貢獻。”

歐洲去年9月就有過新冠病毒？

本月發表的一項研究顯示，新冠病毒在意大利出現的時間比人們迄今認為的要早。得出這一結論的依據是，研究人員在2019年9月抽取的血樣中發現了SARS-CoV-2病毒的抗體。

這次血樣檢測的原本意圖是肺癌篩查。由於爆發了新冠疫情，而且對其起源和過程的疑問多於答案，因此研究人員對2019年9月至2020年2月期間收集的血液樣本進行了更深入的檢測，從而得出了上述結果。不過，學術界對“新冠病毒去年9月就出現在意大利”之說法也存在不少懷疑。

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