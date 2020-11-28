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喝茶或可防疫 日本研究發現茶能降低病毒傳染力

中央社 / 東京28日綜合外電報導

日本研究團隊實驗發現，日本市售寶特瓶裝茶和茶包等茶類能大幅降低2019冠狀病毒疾病的病毒傳染力，推測可能跟茶中所含兒茶素（Catechin）有關，讓學者對喝茶防疫抱有期待。

日本讀賣新聞、產經新聞報導，奈良縣立醫科大學研究團隊昨天宣布，日本市售寶特瓶裝茶等茶類具有讓新型冠狀病毒「不活化」（殺死病毒）的效果。

這項研究由於仍在基礎研究階段，所以不知道在人體內的效果，但已被期待未來能成為防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的對策之一。

研究團隊並沒有驗證人飲用茶後的防疫效果。奈良縣立醫科大學MBT研究所所長細井裕司說，這項研究有可能成為民眾聚餐時的防疫對策，未來希望能解開造成病毒「不活化」的機制。

實驗選擇市售2種瓶裝綠茶、紅茶茶包及奈良所產的「大和茶」茶包，分別將混入病毒的液體倒入這些茶中，調查病毒的變化。

結果顯示，30分鐘後，茶包沖泡的紅茶內含病毒量減少99.99%、大和茶減少99.9%；其中一種瓶裝綠茶的病毒量減少99%、另一種則沒有變化。

研究團隊將把研究結果通知這些瓶裝茶廠商，再視廠商意願是否公布這些茶的名稱。

負責實驗的奈良縣立醫科大學教授矢野壽一說，有可以讓病毒失去傳染力的茶，但也有沒這種效果的茶；雖然目前仍不清楚造成病毒「不活化」的結構，但有可能跟茶中所含兒茶素有關。

矢野說，對人體效果仍處於「可能性階段」，但由於過去已確認兒茶素對弱化流感病毒有效，所以也期待喝茶對新型冠狀病毒同樣有防疫效果。

矢野還指出，過去研究已發現，兒茶素會附著在流感病毒表面突起的蛋白質，讓病毒失去傳染力，「所以推測對新型冠狀病毒也具同樣效果」。

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