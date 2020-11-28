中國新增6例確診 都來自境外

中國官方今天通報，新增6例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入病例。

據中國國家衛生健康委員會官網，27日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例6例，均為境外移入（福建2例，天津1例，浙江1例，四川1例，雲南1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日新增治癒出院24例，解除醫學觀察的密切接觸者893人，重症病例與前一日持平。

境外移入現有確診259例（其中重症4例），現有疑似病例2例。累計確診3832例，累計治癒出院3573例，無死亡病例。

截至27日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診285例（其中重症8例），累計治癒出院8萬1582例，累計死亡4634例，累計報告確診8萬6501例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者87萬8626人，尚在醫學觀察的密切接觸者9649人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者4例（均為境外移入）；當日轉為確診1例（為境外移入）；當日解除醫學觀察23例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者288例（境外移入284例）。