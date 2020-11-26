香港再添81例確診 關閉酒吧夜店三溫暖
香港再有81人確診感染新冠肺炎，大部分病患仍與本地「跳舞群組」傳播有關。當局今天凌晨開始實施更嚴格的防疫措施，關閉所有酒吧、三溫暖、夜店及夜總會。
衛生官員公布，香港今天新增的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例中，75例為本土病例，6例為境外移入。本土病例中，與近日大爆發的「跳舞群組」關聯病例就有59例，累計已達311例。
香港上週爆發第四波疫情，傳播源頭主要是跳舞場所以及提供客人跳舞的酒吧和夜店等。
新一波疫情爆發後，衛生當局已要求曾去過某些表列舞場的市民接受病毒檢測，並因此檢出更多病例。
據官方通報，香港迄今累計確診病例已有5947例。
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