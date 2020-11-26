快訊

人類能擁有月球嗎？NASA發起「阿提米絲協議」的盤算

龍巖創辦人李世聰夫婦涉公款私用 侵占2100萬遭約談

香港再添81例確診 關閉酒吧夜店三溫暖

中央社 / 香港26日電

香港再有81人確診感染新冠肺炎，大部分病患仍與本地「跳舞群組」傳播有關。當局今天凌晨開始實施更嚴格的防疫措施，關閉所有酒吧、三溫暖、夜店及夜總會。

衛生官員公布，香港今天新增的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例中，75例為本土病例，6例為境外移入。本土病例中，與近日大爆發的「跳舞群組」關聯病例就有59例，累計已達311例。

香港上週爆發第四波疫情，傳播源頭主要是跳舞場所以及提供客人跳舞的酒吧和夜店等。

新一波疫情爆發後，衛生當局已要求曾去過某些表列舞場的市民接受病毒檢測，並因此檢出更多病例。

據官方通報，香港迄今累計確診病例已有5947例。

新冠肺炎 COVID-19 香港

延伸閱讀

香港疫情「恐幾何上升」 歌舞群組累計250例

與香港競爭 行政院拍板藝術品拍賣所得採分離課稅

第四波疫情來勢洶洶 港警加強巡查尖沙嘴酒吧

酒吧不敵疫情將停業 神秘客只點啤酒卻送8萬5小費

相關新聞

蕭美琴隔離後首出聲 「台灣的外交工作不會停擺」

駐美代表處新增9人確診，駐美代表蕭美琴因為和確診者有接觸史目前正隔離中；蕭美琴今天在臉書表示，雖然他們暫時碰到部分人員需...

南韓部隊爆迄今最大群聚感染 60名陸軍新兵染新冠肺炎

韓聯社報導，根據南韓國防部25日消息，10日開始在京畿道漣川郡的陸軍第五師新兵教育隊受訓的60名新兵確診新冠肺炎，是軍隊...

俄羅斯單日確診人數創新高 新增2萬5487人染疫

俄羅斯衛生當局今天通報2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增感染人數創新高，單日新增2萬5487人確診，累計感染人...

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

全美新型冠狀病毒疾病疫情升溫，仍有不少美國人無論如何這週末的感恩節假期照樣要家庭聚會與訪友，這樣持續保持大規模人流讓外國...

日東京都政府要求餐飲業28日起提早打烊 將持續20天

朝日新聞中文網報導，日本東京都政府於25日宣布，將要求居酒屋等餐飲業者及卡拉OK於晚上十點前打烊，將在28日生效。該政令...

外交部：蕭美琴健康狀況良好 曾接觸確診者居家隔離中

駐美代表處新增9人確診，外交部今天表示，我駐美代表蕭美琴26日接受檢測，結果是陰性，目前健康狀況良好，但因為曾和確診人員...

駐美代表處染疫 經濟部：台美對話訪團檢測全為陰性

外交部證實，駐美代表處25日新增9人確診，且駐美代表蕭美琴也已經開始隔離。經濟部指出，對於各界也關心日前赴美參加台美經濟...

日本東京重症數創半年新高 專家憂衝擊醫療體系

日本東京都疫情延燒，今天新增481例確診病例，重症患者數也較昨天增加6人，總數達60人，創5月11日以來新高紀錄。專家抱...

搶先機！「國藥集團」申請疫苗上市 已進入三期臨床試驗

繼輝瑞宣稱其疫苗有效性超過90%後，中國疫苗也傳來好消息。據新華財經報導，中國國藥集團有限公司（簡稱「國藥集團」）副總經...

香港疫情「恐幾何上升」 歌舞群組累計250例

香港新型冠狀病毒確診連8日上升，昨達85例，本土病例多達84例，其中16例源頭不明亦是逾3個月來最多。歌舞群組累計已達2...

獨／駐美代表處新增9人確診 駐美代表蕭美琴隔離中

外交部今天表示，駐美代表處25日新增9人確診，駐處已立即啟動防疫應變措施，確診人員一律居家隔離及進行接觸史追蹤，美處人員...

印度防疫新方針：地方政府實施宵禁 要先徵詢中央

印度部分省市新冠肺炎疫情惡化，當地政府已經或正在考量實施宵禁，印度內政部昨天發布新的疫情指導方針，要求準備實施宵禁的省市...

熱門新聞

「以為我不能打35個？」陳柏惟：江啟臣道歉否則扛走豬

赴歐考察連環爆／王欣儀：高嘉瑜吃我兒子零食 還買勞力士表「綠水鬼」

高嘉瑜被爆歐洲考察脫隊狂掃名牌貨 量多到要公務員幫分提

獨／駐美代表處新增9人確診 駐美代表蕭美琴隔離中

影／游淑慧爆料赴義考察狂掃名牌包　高嘉瑜反擊：游當時都在照顧郝龍斌

關於那隻豬 「蔡總統」無法回答「蔡主席」的問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。