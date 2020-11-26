新疆喀什疫情源頭 中國疾控專家：進口貨櫃

新疆喀什地區上月爆發新冠肺炎本土疫情導致超過400人染疫，中國疾控中心首席流行病學專家吳尊友昨天表示，經過疫情溯源，「零號病人」是一名裝卸工人，傳播源頭是進口貨櫃。

陸媒澎湃新聞報導，吳尊友25日在第18屆財經年會談到疫情溯源問題時，作以上表示。他透露，新疆喀什疫情最後查清楚了，和上海市一樣是進口貨櫃。

吳尊友指出，這次在喀什調查疫情，第一例病人發生以後，一查就有137個病例，在這樣的情況下，他們判斷零號病人已經不在調查的病例當中。最後發現零號病人就是一名裝卸工，他是一名無症狀感染者，先傳染給他的妻子，妻子又傳染給他的丈母娘、小姨子，這樣又帶到了工廠，引發喀什這次疫情。

新疆喀什地區疏附縣10月24日發現一名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）無症狀感染者以後，官方疫調溯源卡關，還曾為此進行3輪的全民普篩。

其後，中國疾控中心和新疆自治區疾控中心進行病毒分離和基因測序結果顯示，排除喀什疫情與7月烏魯木齊疫情病毒的關聯性。

據官方通報，喀什地區10月24日爆發本土疫情，至11月20日宣布「清零」，這波疫情累計確診病例78例，無症狀感染者350例。