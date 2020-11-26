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俄一航班乘客血清抗體數值全相同！中使館促重檢
俄羅斯依可亞航空一架由莫斯科飛往鄭州的EO429航班上，190餘名乘客的血清抗體檢測結果數值完全一致，由於無法確保結果真實性，導致乘客無法獲得健康碼登機，中國駐俄使館要求重新檢測。
陸媒澎湃新聞今天引述中國駐俄羅斯大使館消息報導，這架航班所有乘客均由俄羅斯依可亞航空公司統一負責在當地檢測機構進行核酸和血清抗體檢測。依可亞航空及相關檢測機構對檢測結果數值完全相同一事，都無法作出合理解釋。
中國駐俄羅斯大使館已要求依可亞航空公司安排該航班乘客重新針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）進行核酸及血清抗體檢測。
中國駐俄大使館今天並發布消息，提醒最近計劃回國的中國公民注意自身防護。
據表示，近期多名自俄羅斯回國的中國公民入境後陸續確診。相關人員在回國航班座位鄰近有途中感染的可能。
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