快訊

美國、印尼新冠疫情侵台！印尼女有症狀未報 害3友人隔離

以「上帝之手」之名：球王馬拉度納逝世的阿根廷日記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄一航班乘客血清抗體數值全相同！中使館促重檢

中央社 / 台北26日電

俄羅斯依可亞航空一架由莫斯科飛往鄭州的EO429航班上，190餘名乘客的血清抗體檢測結果數值完全一致，由於無法確保結果真實性，導致乘客無法獲得健康碼登機，中國駐俄使館要求重新檢測。

陸媒澎湃新聞今天引述中國駐俄羅斯大使館消息報導，這架航班所有乘客均由俄羅斯依可亞航空公司統一負責在當地檢測機構進行核酸和血清抗體檢測。依可亞航空及相關檢測機構對檢測結果數值完全相同一事，都無法作出合理解釋。

中國駐俄羅斯大使館已要求依可亞航空公司安排該航班乘客重新針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）進行核酸及血清抗體檢測。

中國駐俄大使館今天並發布消息，提醒最近計劃回國的中國公民注意自身防護。

據表示，近期多名自俄羅斯回國的中國公民入境後陸續確診。相關人員在回國航班座位鄰近有途中感染的可能。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

俄羅斯稱自家疫苗95％有效 惟普亭自己始終未接種

廣隆越南廠明年續擴產 規劃進軍印度俄羅斯南美

巴西總統之子指責華為 陸使館：破壞兩國友好

美國駐伊拉克使館又成襲擊目標

相關新聞

印度防疫新方針：地方政府實施宵禁 要先徵詢中央

印度部分省市新冠肺炎疫情惡化，當地政府已經或正在考量實施宵禁，印度內政部昨天發布新的疫情指導方針，要求準備實施宵禁的省市...

俄一航班乘客血清抗體數值全相同！中使館促重檢

俄羅斯依可亞航空一架由莫斯科飛往鄭州的EO429航班上，190餘名乘客的血清抗體檢測結果數值完全一致，由於無法確保結果真...

遏制疫情 港府增加病毒檢測點

為遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情傳播，香港當局今天宣布增加多個病毒檢測中心，方便更多市民前往接受檢測

世衛查疫源盼赴武漢 目前仍認病毒非人造

世界衛生組織（WHO）的研究人員有意重返中國武漢的批發市場，追蹤2019冠狀病毒疾病（COVID-19）最初的病例，同時...

第四波疫情來勢洶洶 港警加強巡查尖沙嘴酒吧

第四波新冠肺炎疫情來勢洶洶，港府宣布進一步收緊社交距離等防疫措施，由26日凌晨零時起，酒吧及夜總會等須再次停業，餐飲處所...

內蒙古爆發新冠疫情 疑由帶病毒外國貨物引發

內蒙古邊境城市滿洲里本月21日突然傳出兩名本土新冠肺炎確診病例，迄今累計確診病例已達11例。中新社指出，滿洲里是中國最大...

中國新增21例確診 9宗本土病例都在內蒙

中國25日新增21例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中包含9例內蒙古所通報的本土病例，都在滿洲里市

圖表看疫情／韓國年輕患者暴增 土耳其首納通報無症狀感染

法新社根據官方來源統計的結果顯示，截至格林威治時間25日18時30分（台灣時間26日2時30分），全球新冠肺炎累計確診數已突破6000萬例。

韓國新冠肺炎單日確診破500例 近3成為年輕人

韓國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）單日確診數突破500例，截至今天凌晨零時，境內新增583例，近一個...

人貨同防！大陸民航局修訂機場疫情防控指南

在大陸國家衛生健康委員會指出，當前新冠疫情傳播呈現「物傳人」與「人傳人」並存的特徵後，大陸民航局隨即修訂「運輸航空公司、...

新冠肺炎11月26日全球最新情報

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情流行，美國擬縮短建議隔離期，規劃發放首批640萬劑疫苗；英國將放防...

土耳其公布真實疫情 納入無症狀日增2.8萬例

土耳其衛生部25 日晚間宣布，過去24小時新增2萬8351起新冠肺炎確診病例，其中6814例有症狀。這是土耳其將近4個月...

熱門新聞

「以為我不能打35個？」陳柏惟：江啟臣道歉否則扛走豬

1500萬劑新冠疫苗到手！ 我首度成功直洽藥廠取得疫苗

擴大兵源？國防部預告修訂役男體位區分標準

高嘉瑜被爆歐洲考察脫隊狂掃名牌貨 量多到要公務員幫分提

關於那隻豬 「蔡總統」無法回答「蔡主席」的問題

蔡英文拒絕辯論萊豬 馬英九：心虛怯戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。