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遏制疫情 港府增加病毒檢測點
為遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情傳播，香港當局今天宣布增加多個病毒檢測中心，方便更多市民前往接受檢測。
食物及衛生局局長陳肇始中午公布，自後天（28日）起，當局會陸續在各區增加5個病毒檢測中心，加上原有的4個，合共有9個。
此外，政府將會公布規定，授權所有醫生向懷疑感染病毒的人發出指令，強制接受病毒檢測。
陳肇始說，香港社會目前有多條病毒傳播鏈，任何人若自認與這些傳播鏈有關，應主動前往檢測。
上週起，香港爆發第四波病情，最近每天都有數十人確診，其中一條傳播鏈源自跳舞場所，當局已強制去過舞場的市民接受病毒檢測。
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