中國新增21例確診 9宗本土病例都在內蒙

中國25日新增21例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中包含9例內蒙古所通報的本土病例，都在滿洲里市。

中國國家衛健委通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團25日新增21例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中境外移入12例（上海5例、廣東4例、江蘇1例、福建1例、四川1例）；本土病例9例都在內蒙古。沒有新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中2例為上海通報的境外移入病例，1例是內蒙古的本土病例。

內蒙古近期疫情反彈，此前滿洲里市已有2例本土病例，陸媒澎湃新聞報導，9例本土病例中，有2例為之前的無症狀感染者轉確診。截至26日上午7時，當地現有11例本土確診，和2例疑似病例，1例無症狀感染者。

滿洲里之前也完成全市的病毒核酸檢測普篩，共排查出443名密切接觸者，送往集中隔離醫學觀察。

中國國家衛健委統計，截至25日，中國現有306例確診，累計治癒出院病例8萬1550例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬6490例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者87萬7922人，還在醫學觀察的密切接觸者1萬0768人。

在無症狀感染者方面，中國25日新增5例，當天轉為確診4例，當天解除醫學觀察15例，還在醫學觀察的無症狀感染者有321例。

在港澳累計確診部分，香港特行政區共計有5866例（出院5295例，死亡108例）；澳門特別行政區46例，均已出院。