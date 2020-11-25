中國本土病例增7.5倍 境外病例傳播風險加大

中國國家衛健委發言人米鋒今天表示，中國近30天累計新增2019冠狀病毒疾病本土確診病例98例，是上一個30天的7.5倍；而境外入病例的來源國不斷增多，傳播風險也進一步加大。

而中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友同時指出，隨著全球疫情日趨嚴重，中國國內發生零星的散發病例，也是常態化防控當中的常見現象，「要想完全避免非常困難」。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行記者會，米鋒及吳尊友在會中作上述表示。

米鋒說，隨著北半球進入冬季，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情加速上升，截至目前累計超過5890萬人感染，近30天全球日均新增確診病例超過50萬例。而中國境外輸入病例來源國不斷增多，傳播風險進一步加大。

他指出，中國近30天累計新增本土確診病例98例，是前一個30天的7.5倍。多數病例來自聚集性疫情，疫情傳播呈現「從物到人」和「從人到人」並存的特徵。

米鋒指出，近來進口冷凍食品核酸陽性檢出率明顯增高，波及省分增多，涉及產品範圍從海產品到畜禽肉類產品，進口物資被病毒汙染範圍從冷凍食品擴展到貨櫃。

他說，中國將繼續堅持持「人物同防」，強化疫情監測、訊息報告和應急處置。中國國務院聯防聯控機制相關部門日前推出政策措施和技術指南，部署加強進口冷凍食品預防性全面消毒、貨物源頭管控、生產經營過程防控和從業人員防護等。