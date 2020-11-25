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港再有85人感染新冠肺炎 多數源自舞場

中央社 / 香港25日電

香港今天再有85人確診感染新冠肺炎，大部分病患與跳舞場所傳播病毒的群組有關。

衛生官員公布，新增個案中，除了一宗海外移入，其餘全部是香港本地傳播病例，其中63宗源自舞場。

香港自上週起爆發新冠肺炎第四波疫情，這一波疫情的源頭主要是跳舞場所，包括練舞中心，以及一些餐館提供客人跳舞的社交場地。

新一波疫情爆發後，衛生當局已要求曾去過某些表列舞場的市民接受病毒檢測，也因此找到更多病患。至今，與跳舞群組有關的染疫者已有250人。

另外，衛生當局也找到60名初步確診者，但仍須作最後檢疫證實。

香港至今累計有5866宗新冠肺炎確診者。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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