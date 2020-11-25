中國國藥率先提交疫苗上市申請 年底可供一億劑

新華財經報導，中國醫藥集團副總經理石晟怡表示，國藥集團已向中國國家藥監局提交了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗上市申請。國藥董事長劉敬楨此前表示，可在年底前生產一億劑。

中國目前已有5款COVID-19疫苗進入三期臨床試驗，其中兩款是國藥集團旗下的中國生物研發。中國官方7月批准3款COVID-19疫苗緊急使用，其中兩款就是中國生物的疫苗。

受到率先提交疫苗上市申請的消息激勵，國藥集團下屬的「國藥股份」股價，今天在陸股收盤高掛漲停，「國藥控股」在港股也大漲5.56%。

澎湃新聞報導，國藥董事長劉敬楨17日表示，國藥集團研製的COVID-19疫苗投入緊急使用後，已有近百萬人接種，沒有接到一例嚴重不良反應的報告，只有個別的有一些輕微症狀。

他並稱，世界150多個國家的工程項目建設人員、外交人員、留學生在打完疫苗後，到目前為止，沒有出現一例感染的病例。

劉敬楨還舉例稱，某跨國公司在國外的辦事處共有99名員工，其中有81人注射了疫苗，疫情在該辦事處爆發後，未注射疫苗的18人中有10人感染，而接種疫苗的人員無一感染。

劉敬楨7日表示，到今年年底，國藥集團COVID-19疫苗產能大概能達到1億劑左右，按照國家要求，明年產能要超過10億劑。