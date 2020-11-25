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中國新增5例確診 都是境外移入病例

中央社 / 台北25日電
中國24日新增5例境外移入病例。 中新社
中國24日新增5例境外移入病例。 中新社

中國24日新增5例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入病例，分別由上海等4個省市通報。

中國國家衛健委通報，這5例境外移入病例分別是上海通報2例、福建1例、廣東1例和陝西1例。24日沒有新增死亡病例，新增1例內蒙古所通報的本土疑似病例。

國家衛健委統計，截至24日，中國現有305例確診，累計治癒出院病例8萬1530例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬6469例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者87萬7795人，還在醫學觀察的密切接觸者1萬1566人。

在無症狀感染者方面，中國24日新增6例，當天轉為確診1例，當天解除醫學觀察18例，還在醫學觀察的無症狀感染者有335例。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有5781例（出院5274例，死亡108例），澳門特別行政區46例。

新冠肺炎 COVID-19

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