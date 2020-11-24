新冠肺炎疫情惡化 港府收緊防疫措施

由於新冠肺炎疫情再度惡化，香港當局今天再次收緊防疫措施和市民的社交距離，包括勒令酒吧和卡拉OK等自週四起關閉。

食物及衛生局局長陳肇始在記者會上公布，酒吧、酒館、浴室、派對房間、夜店、夜總會和卡拉OK自週四起關閉，為期一週。

此外，各種宴會人數收緊至上限40人，4人一桌，即不能超過10桌。

當局也要求酒店必須分開受檢疫人士和非檢疫人士入住的房間，受檢疫者不能離開房間，也不能接待訪客。

陳肇始並公布，當局維持當前的社交距離措施，即禁止4人以上聚集、室外必須戴口罩等。

另外，衛生官員公布，香港今天新增80宗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）案例，其中11宗為海外移入，69宗為本地傳播病例，當中59宗與近日病毒爆發源頭跳舞場所有關。

大概4天前，香港新冠肺炎確診個案大幅增加，當局判斷第四波疫情正在爆發。