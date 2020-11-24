中國疾控首席專家：疫情冬季更嚴重 面臨大考

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨天表示，新型冠狀病毒在冬季會更嚴重。中國近日多點爆發零星病例，提示著病毒正「敲打著國門」，今年冬季「面臨著一次大考」。

吳尊友有關「新冠病毒冬季會更嚴重」、「今冬面臨大考」的提醒被報導後，引起中國民眾高度關注；中午過後一度在中國網路熱搜排行榜上高居第2名。

央視新聞報導，吳尊友23日應邀在「新聞1+1」節目解讀2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）在中國及全球的最新情況時，作上述表示。

據報導，當主持人問到，「是否有證據表明，冬季是新冠病毒最喜歡的季節，它更加危險」時，吳尊友回答「應該是這樣」。

吳尊友指出，在夏季時，專家們認為新冠病毒不分冬夏，它在夏天流行，但在冬季會更嚴重。而從全球的疫情形勢來看，進入初冬，尤其是11月起，全球每天報告的病例數經常突破60萬例。這與過去11個月相較，已經多次創造了紀錄。

他表示，這幾天，中國國內多點爆發、多點出現零星病例，也提示著大家，新冠病毒正在不停地「敲打著國門」。應該說，「我們今年冬季面臨著一次大考」。