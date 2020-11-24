內蒙古疫情反彈 滿洲里公車停駛全市普篩

中國內蒙古近日疫情反彈，21日再有2例2019冠狀病毒疾病本土確診病例，都在滿洲里市。當地已開始對全市居民進行病毒核酸檢測，而為避免人群聚集，今天起公車全面停駛。

中國近日多地再出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，包括內蒙、上海和天津等地都陸續有本地確診病例。

滿洲里21日新增2例本土確診後，病患居住的社區隨即被封閉管控。內蒙古衛健委今天表示，目前已組織全市居民接受核酸檢測，截至上午7時，已累計採樣16萬4995人，完成核酸檢測6萬4213人。目前已排查出密切接觸者305人，都已集中隔離，接受醫學觀察。

陸媒澎湃新聞則報導，滿洲里市公共汽車有限公司今天公告，為避免人群聚集引發傳播感染，滿洲里公交（公車）線路全面臨時停運，恢復時間將根據實際情況另行通知。

據內蒙古衛健委統計，截至今天上午，內蒙共有2例本土病例，和17例境外移入病例。