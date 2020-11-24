尋芳客確診！香港憂「一樓一鳳」爆發性交易群聚感染

香港一名新冠肺炎感染源頭不明的男性，確診前曾赴旺角一處鳳樓（賣淫場所）性交易。衛生人員昨天赴該大樓，呼籲性工作者接受檢測。但由於出入人員複雜難掌握，憂心引發新一波群聚感染。

根據香港01報導，香港23日共新增73例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例，其中8例源頭不明個案，包含一名35歲的男子。該名男子承認在確診前，曾赴位在旺角花園街及亞皆老街交界的「鳳樓」建興大廈性交易，引起防疫人員重視。

報導指，從昨天晚間指今天凌晨，警方連同衛生署人員赴建興大廈試圖尋找與男子有接觸的性工作者，但無果；另一方面，防疫人員逐層拜訪在該大樓內工作的性工作者，呼籲她們主動接受檢測。

報導提到，建興大廈從5樓到13樓，每一樓層均有「鳳樓」，但部分因受疫情影響沒有營業。昨晚約20間鳳樓仍在營業，有不少尋芳客上門。有些性工作者在門口貼上告示，提醒客人須戴上口罩才能消費，此外，也有貼出「為己為人，請戴口罩，no mask，沒口罩者，no sexy！恕不招待！」的標語。

不過報導提到，不少性工作者與尋芳客均未戴上口罩，而且昨晚防疫人員逐層拜訪時，有不少性工作者正在接客，沒有回應；加上該大樓進出人員複雜，難以追蹤足跡，相關單位憂心恐爆發因性交易而引發的群聚感染。

報導引述油尖旺區議員朱江瑋說法，認為當務之急是追查建興大廈是否出現了源頭個案，如此一來才能確認是否有其他嫖客或性工作者受到感染；油尖旺區議員許德亮受訪時指出，衛生署可透過不公開個人資料的方式，主動上門或透過機構聯絡香港本地的性工作者，進行病毒檢測，此外，警方應加強打擊非法偷渡的性工作者。

今年10月28日時，香港警方在一次掃黃行動中，查獲一名沒有合法居留權的中國大陸及女子，經檢驗後確診為新冠肺炎，當時香港警方曾試圖追蹤近百名嫖客，不過由於難以確認嫖客身分與足跡，後來便沒有下文。