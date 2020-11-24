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中國新增22例確診 上海天津都有本土病例

中央社 / 台北24日電
中國23日新增22例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中20例境外移入病例來自福建等8個省市，2例本土個案則分別由天津和上海通報。本報資料照
中國23日新增22例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中20例境外移入病例來自福建等8個省市，2例本土個案則分別由天津和上海通報。本報資料照

中國23日新增22例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中20例境外移入病例來自福建等8個省市，2例本土個案則分別由天津和上海通報。

中國國家衛健委官網今天通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團共報告新增22例確診病例，其中包括境外移入20例（福建4例，廣東4例，上海3例，四川3例，江蘇2例，陝西2例，內蒙古1例，河南1例）；本土2例（天津1例、上海1例）；沒有新增死亡病例；新增疑似病例1例，是上海通報的境外移入病例。

上海市政府新聞辦公室微信公眾號「上海發布」指出，新增的1例本土病例是浦東機場西區貨運站的聯邦快遞（中國）有限公司上海分公司工作人員。

上海近日新增多起確診病例都和浦東機場有關。上海市疾控中心副主任孫曉冬23日表示，根據調查研判，這波浦東機場疫情的頭兩例並非因為其他人傳染，感染源可能是冷鏈食品。

天津市衛健委則指出，新增的1例本土確診是由無症狀感染者轉確診。

中國國家衛健委統計，截至24日，中國現有確診322例，累計治癒出院病例8萬1508例，累計死亡4634例。累計報告確診8萬6464例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者87萬7545人，還在醫學觀察的密切接觸者1萬1857人。

在無症狀感染者方面，中國23日新增8例，當天轉為確診6例，當天解除醫學觀察11例，還在醫學觀察的無症狀感染者348例。

港澳累計確診部分，香港特別行政區有5701例（出院5267例，死亡108例），澳門特別行政區46例（出院46例）。

新冠肺炎 COVID-19

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