港府發放現金 鼓勵市民檢測新冠肺炎病毒
香港當局為了鼓勵更多人主動檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），今天宣布向每名接受病毒檢測並確診的病人發放港幣5000元（約新台幣1.85萬元）津貼。
勞工及福利局局長羅致光傍晚公布了這項新措施，強調不是「獎勵」市民染疫，而是在當前沒有強制檢疫的政策下，希望藉此鼓勵更多市民自願檢測病毒。
羅致光表示，資助對象是那些確診染疫並住院後生活出現困難的市民，他們需要作出聲明後才能獲得資助。
當被問到這項政策是否鼓勵市民染疫或鼓勵詐騙，羅致光說，相信較富裕的確診者不會為了這些錢而向政府申領，這項措施的對象是那些憂慮染疫後無法工作的市民。
這項措施自27日起接受申請，可追溯至22日的確診者。
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