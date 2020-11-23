入冬續現本土病例 中國如何繼續「清零」？

（德國之聲中文網）隨著氣溫下降，天津、上海和滿洲裡正在實施大規模措施，盡管新增病例數與正在經歷新一波疫情的美國等其它國家相比極低。

美聯社報道說，中國許多專家和政府官員警告，在寒冷天氣下，病毒傳播的可能性會更大。盡管新冠疫情在中國得到廣泛控制，但新近的幾起病例顯示仍存在風險。

本周一（11月23日），中國國家衛健委報告上海在過去24小時內，新增兩個本地病例，自上周五以來的總數增加到7例。

自去年在武漢首次新冠病毒以來，中國官方宣布迄今全國總病例數為96442例，死亡4634例。

據中國財新網報道，11月22日在上海新確診的病例曹某某為11月20日確診的吳某某在浦東機場西區貨運站的同事。周日夜間，浦東國際機場決定對貨運工作人員進行檢測，收集到17719個檢測樣本。如果進一步發現其他病例，計劃對附近社區進行檢測。

社交媒體上傳播的視頻顯示看似為浦東機場的工作人員臨時收到檢測命令後出現的混亂場面。視頻中，人群面對穿白大褂的人員前後擁擠。

美聯社報道說，上海在群體檢測方面更具針對性，主要是對一個特定地點的人員進行檢測，比如機場或者一名護士確診後對她工作的醫院，而不是對整個市轄區進行檢測。

在天津，上周發現五個本地病例後，衛生部門收集了濱海新區居民超過220萬份檢測樣本。

在人口超過20萬的內蒙古滿洲裡市，周六報告兩個病例後，衛生部門正在對全體市民進行檢測。同時，關閉所有學校和公共場所，並禁止聚餐和宴會。

中國每次發現本土病例後，都通過下達命令的方式，采取很大力度的措施，比如關閉學校和部分醫院、隔離封閉整個小區以及對數百萬人進行檢測。

天津有關部門關閉了一家幼兒園，並將所有老師、家長和學生集中隔離。在發現5個病例後，也對該居民小區進行了封鎖。

中國控制疫情的方式在其它國家受到批評，被認為規模過大。但中國國內將這種戰略稱為「清零」，並認為是很大的成功。

中國疾病控制與預防中心的首席流行病學家曾光在9月的一個中國媒體網絡研討會上表示，在全世界，只有中國有能力清零；其它國家不但沒有清零的能力，甚至連控制第一波疫情都困難。

曾光表示，清零是在經濟上最有效的方式，來預防疫情散播。他說，如果不清零，問題更麻煩；使用重拳清零，會讓人們覺得放心。

苗子/洪沙（美聯社等）

【 本文章由德國之聲授權提供】