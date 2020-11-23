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港新增73宗新冠肺炎確診案 跳舞場所散播

中央社 / 香港23日電

香港今天大幅增加73宗新冠肺炎確診個案，其中63宗在本地傳播，其餘為海外移入；鑑於第4波疫情正在爆發，衛生當局決定重啟位於國際機場附近的治療設施。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上說，在本地傳播病例中，50宗與近日大量散播2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病毒的跳舞場所有關。

過去4天，由這些跳舞群組傳播並確診的病例已有132宗，傳播速度相當快，而當局在追查源頭後，已列出14間傳播病毒的場所，要求去過這些地點的人到指定中心檢測病毒。

不過，當局至今沒有強行關閉所有跳舞場所。

最近幾天，本地每天確診的新冠肺炎個案從過往的個位數突然增加至數十宗，且大都是本地傳播病例，顯示出第4波疫情正在爆發。

在記者會上，張竹君未能預測這一波疫情何時會結束。

因應新一波疫情的爆發，醫院管理局決定於本月25日重開設在亞洲國際博覽館的社區治療設施，把一些病情穩定、年齡較小的病人送到這裡，同時接收等待結果的病毒檢測者。

當局早前在位於機場的亞博會設立了治療施施，以減輕公立醫院的負荷。

對於香港爆發新一波疫情，有醫學專家要求政府進一步收緊市民的社交距離。

針對疫情惡化，港府上週已收緊防疫措施，大致包括禁止餐廳每桌不能有超過4人，以及只能經營到深夜12時。

此外，海外入境者必須到酒店接受隔離檢疫，期間親友不能探望。

香港至今累計有5701宗新冠肺炎確診案。

新冠肺炎 COVID-19

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