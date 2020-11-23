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日韓疫情再惡化 室內用餐、娛樂暫停

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

日、韓新冠疫情警示再度升級！由於韓國已經連續5日每天新增超過300起病例，因此首爾當局決定提升警示，將社交距離禁令提升至第二階段，夜店等高風險娛樂場所必須關閉，並且禁止在餐廳室內用餐；日本連續多日確診人數創紀錄，已增加超過2000個病例，因馬上要到感恩節和聖誕節連假，政府在防疫與經濟運轉中陷入兩難。

韓國日增300例

根據美聯社報導，由於首爾連續5天，日增加病例都破300起，因此，首爾當局決定重新收緊社交距離規定，警示升級到第二階段，禁止在餐廳室內用餐，娛樂場所如夜店等，都將暫停營業，體育賽事的可進場人數也下降為原本可容納人數的10%。

衛生部長朴能厚在週日表示，除了日增加病例數破紀錄，在過去兩週內也發生62起群聚感染案例，秋冬第二波疫情已經席捲而來，因此將從24日開始，提升警戒並實施為期兩週。目前韓國累積感染人數來到3萬多例，累計505人死亡。

日本經濟、防疫兩難

Kyodo News報導，日本也有疫情第二波疫情襲來的趨勢，根據厚生勞動省在週日的報告，每日增加的確診人數已經連續4天都創紀錄，總計新增了2500多個新病例。

雖然日本前幾個禮拜疫情看似緩和，經濟也有明顯回溫，但這次的疫確診潮又再打回原形，民眾和輿論將疫情再度升溫歸咎於，政府大力推廣的國內旅遊振興計畫「To Go」。反對者認為，該計畫不斷鼓勵民眾外出群聚、旅行，還推出各種打折優惠吸引民眾外出用餐，直到疫情又升溫，才決定停止或者緩慢修改計畫，但為時已晚。

雖然日本首相菅義偉已經取消了幾場大型活動的出席，以平撫民心，但隨著感恩節到來的三天連假，還有接下來的聖誕節，許多日本民眾早已定好旅行計劃，機票和餐館預定幾乎滿座，然而疫情升溫，若日本再度實施「自肅」，會讓經濟損失慘重，但若不及時止損也會讓疫情再次失控。

專家認為，如果日本執意要在疫情中讓經濟繼續向前走，應該要為取消旅程的損失買單，或者加強核酸檢測。

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新冠肺炎 COVID-19 日本經濟 韓國

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