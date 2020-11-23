上海官方：2病例曾清理貨櫃 感染源境外移入

上海市疾控中心今天指出，根據調查研判，9日和10日確診的兩例上海浦東機場貨運站工作人員，是因爲共同暴露於境外移入的航空貨櫃中感染，感染來源為境外移入。

上海自11月9日至22日，已發現與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）關聯的7個確診病例。

根據上海市政府新聞辦官方微信「上海發布」，上海市上午舉行新冠（武漢）肺炎疫情防控新聞發布會，上海市疾控中心副主任孫曉冬對於此次的疫情朔源調查作說明。

他說，9日和10日確診的兩個病例，發病前14天都沒有接觸過新冠肺炎確診病例、疑似病例等，未接觸過入境人員、機組人員、高中風險地區人員，因此排除「人傳人」導致感染可能性。

這2個病例發病前14天都沒有暴露於進口冷鏈食品及相關環境，因此也排除經接觸冷鏈食品感染可能性。

這2例病例曾於10月30日共同進入並清理過一個自北美地區運返回上海的航空貨櫃。此貨櫃是密閉容器，內有大量避震用泡沫，內部環境潮濕。清理時，2人都沒有佩戴口罩。

孫曉冬說，經基因測序，2例病例基因高度同源，與北美流行株高度相似，這提示感染來源為境外移入。

他表示，經流行病學調查和基因測序，專家綜合分析研判認為：導致2例病例的感染來源，可以聚焦在同時共同暴露於境外移入的航空貨櫃。

新聞發布會上，上海市衛生健康委主任鄔驚雷說，9日這起病例讓浦東新區祝橋鎮營前村被列為中風險地區，因連續14天內無新增本地確診病例，決定從24日零時起，將營前村由中風險地區調整為低風險地區。