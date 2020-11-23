香港爆發第四波疫情 入境者成防疫重點

香港正爆發第四波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，當局特別擔心由極高風險地區的入境者，正考慮安排這些回港人士到指定酒店接受隔離檢疫。

食物及衞生局局長陳肇始今天在電台節目上說，當局會盡快與酒店業商討安排設立指定酒店檢疫，也會安排專車接送入境者到這些酒店。

在訪問中，陳肇始被問到本地爆發的4波疫情都是由海外移入個案引發，政府是否需要負責。對此，她表示，當局早在9月已為冬季病毒較活躍、有機會爆發第四波疫情作準備，已不斷收緊入境政策。

今年初至今，本地先後爆發4波2019冠狀病毒疾病疫情，頭兩波爆發於上半年，第三波在7月，最新一波近日爆發。

綜合醫學專家及港府的說法，大致而言，第一波疫情由中國大陸移入，第二波疫情由返港的海外留學生移入，第三波疫情由來港海員移入。

至於最新一波疫情，香港大學醫學院院長梁卓偉近日接受無線電視台節目訪問時估計，新一波疫情源頭是有人到酒店探訪入境檢疫者後，將病毒帶進社區。

他建議政府為海外入境者設立指定檢疫酒店。

梁卓偉並說，根據港大方面推算，上月底，本地新冠病毒的「即時繁殖率」一直在1以上，代表每名感染者可傳染多於一人，最新卻已上升至1.84。

本地昨天有68例確診病例，其中61例為本土傳播，當中大部分與多個跳舞場所有關，港府已即時關閉各種跳舞場所，並強制去過的人士接受病毒檢測。