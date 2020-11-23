上海浦東機場連夜核酸檢測 場面一度混亂

上海官方凌晨發布，浦東機場昨天深夜組織所有相關人員接受核酸檢測。昨天晚間許多網友傳播浦東機場狀況，因大批人員臨時被要求檢測，現場人群擁擠、呼叫不斷，場面一度混亂。

根據上海市政府新聞辦微信公眾號「上海發布」，浦東機場各貨運站及貨運區域所有人員22日深夜連夜參加核酸檢測，檢測地點就在機場P4停車場。但官方未說明相關檢測人數。

根據眾多網友上傳分享的影片和訊息，浦東機場昨晚原本臨時通知整個機場工作人員必須在夜間12時之前做完檢測。影片中人潮推擠，有做完檢測者表示「差點發生踩踏事故，人擠人，真的有人暈倒了」。

後來傳出，因浦東機場等待檢測的人潮過度聚集，又要求員工回到辦公場所等待。上海發布凌晨則指出，所有相關人員已進行集體核酸檢測。今天清晨浦東機場已回復到人流較少的情況。

上海市22日再添2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土確診病例2例，是之前確診病例的密切接觸者。

自11月9日至22日，已出現5例在上海浦東機場工作者確診病例，若將他們被感染的配偶算入，已有7例上海浦東機場的關聯病例。