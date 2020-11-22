上海再添本土確診2例 浦東機場關聯已5例

據官方通報，中國上海市今天再添2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土確診病例2例，是之前確診病例的密切接觸者。11月迄今，與上海浦東機場關聯的本土確診已有5例。

根據上海市政府辦公廳微信公眾號通報，今天下午，浦東新區衛健委在對此前確診病例密切接觸者排查中發現2例可疑病例，並對他們進行核酸檢測，結果為陽性，結合臨床表現，診斷為確診病例。

據通報，今天新增的曹姓男患者是20日吳姓確診病例在浦東機場西區貨運站的同事；張姓女患者是21日王姓確診病例的妻子，她的先生是浦東機場UPS上海國際轉運中心西區貨運站安檢員。

因為今天再添確診2例，上海市疫情防控指揮部研究決定，將相關病例居住的浦東新區張江鎮順和路126弄社區列為中風險地區。在此之前，浦東新區祝橋鎮的明天華城小區、新生小區和營前村已被列為中風險地區。

11月迄今，上海浦東機場已被檢出5個本土確診關聯病例。