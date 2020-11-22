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香港暴增本土確診61例 「跳舞群組」大傳播

中央社 / 台北22日電

據官方通報，香港今天暴增2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例68例，創8月16日以來新高。其中本土病例多達61例，且多來自一個「跳舞群組」。

綜合香港01、明報報導，香港近日爆發一個「跳舞群組」本土超級傳播疫情，起源於一間交際舞俱樂部並迅速擴散。香港官方已公布相關的14間跳舞場所名單，要求11月1日以後去過這些場所的市民主動接受檢測。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天表示，香港新增確診68例，境外移入占7例，本地61例，且有12例源頭不明。其中，「跳舞群組」再添46人確診，累計已有80人染疫。

她並指出，香港今天還新增初步確診（一篩陽性）50多例。

張竹君表示，確診數字上升得很快，尤其是「跳舞群組」，而且不少患者沒有病徵，各人有不同活動，「難控制形勢、滲入不同區」。她呼籲市民保持社交距離，僱主盡量安排在家辦公，政府也可考慮進一步收緊社交距離措施。

據官方通報，香港迄今累計確診病例已達5569例，目前有164名確診病人在醫院接受治療，其中8人情況危殆，2人情況嚴重，154人情況穩定。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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