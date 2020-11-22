快訊

一張圖看一周天氣！兩波東北風挾帶雨勢 周末降溫全台有感

美海軍情報官員抵台 國防部：未獲相關訊息

德國冬季疫情再爆發 醫療體系恐崩潰

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
德國民眾為了第二波疫情的封城上街抗議。(photo by the national news on google)
德國民眾為了第二波疫情的封城上街抗議。(photo by the national news on google)

曾被視為是歐洲「防疫燈塔」的德國，21日新增確診數接近24000例。在德國，過去平均每10萬個民眾就享有33.9個重症醫療照護的床位，相較美國的25.8個及法國的16.3個可說是十分出色。但如今，確診數的急遽增加讓這個被看好可以帶領歐洲對抗病毒的強國，面臨前所未有的醫療體系大危機。

醫療量能吃緊

《CNN》德國21日的新增確診數接近24000例，是疫情爆發以來的新高數字，這讓國內已經緊繃的醫療量能來說無疑是一大打擊。根據數據顯示，德國在加護病房收治的病人數從9月21日的267位到昨日已攀升到3615位，兩個月內人數暴增13倍。讓這個曾經被寄予厚望的歐洲最大經濟體，現在和其他鄰國一樣面臨了極大的疫情危機。

前線醫護身心俱疲

《德國之聲》報導，和第一波疫情相比，不只是寒冷的天氣使防疫工作變得日漸嚴峻。前線醫護人員受訪時表示，不同於面對第一波疫情時的正面態度，他們心中現在更多的是不知疫情能否控制的擔憂。他們覺得自己像是在懸崖邊工作的人，每天都在想盡辦法的把疫情的傷害減到最低。

不只是心理狀態，醫護人員的身體疲累程度也達到了前所未見的高峰。加護病房裡的護士堅守著一人只能照顧最多兩名病患的原則，但光替病人翻身就需要三名護士，何況還有許多需要獨力照護的患者，人力的缺乏讓護士們疲憊不堪，也越來越多醫護因為生病而倒下。

德國面臨疫情衝擊，自身已經不堪負荷的情況下還必須接收從鄰國前來求救的患者，畢竟相比其他醫療已經崩潰多時的歐洲各國，德國的狀況好上許多。但疫情不見趨緩，若以這樣的趨勢持續發展，德國的醫療乘載量將在幾個禮拜內達到上限，屆時歐洲該如何面對病毒的肆虐，將是讓歐盟甚至於整個世界頭痛的問題。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 德國

相關新聞

莫德納透露新冠肺炎疫苗價格 每劑約7百至千元

美國莫德納生物技術公司執行長班塞爾告訴德國「週日世界報」，莫德納每劑新冠肺炎候選疫苗，將跟各國政府收取25至37美元（約...

德國冬季疫情再爆發 醫療體系恐崩潰

曾被視為是歐洲「防疫燈塔」的德國，21日新增確診數接近24000例。在德國，過去平均每10萬個民眾就享有33.9個重症醫療照護的床位，相較美國的25.8個及法國的16.3個可說是十分出色。但如今，確診數的急遽增加讓這個被看好可以帶領歐洲對抗病毒的強國，面臨前所未有的醫療體系大危機。

第三波疫情快速擴散！南韓24日起上調首都圈防疫級別

韓聯社報導，由於新冠疫情快速擴散，南韓22日決定自24日零時，把首都圈及全羅道防疫響應級別分別上調至2級和1.5級，將持...

才和彭斯同場造勢 喬治亞州參議員候選人疑染疫

一位角逐美國喬治亞州聯邦參議員決選的共和黨參議員，今天因疑似感染2019冠狀病毒疾病（Covid-19），接受隔離

日本繼東京後 大阪單日新冠肺炎確診也連日創新高

日本NHK報導，大阪22日新增490例新冠肺炎確診，連日創下單日新高。這也是大阪連續第2天單日確診超過400例。此外，截...

歐美疫苗捷報頻傳 中國疫苗進展幾何？

有關中國研發新冠疫苗的正面消息，還要追溯到11月6日，也就是德國BioNTech與美國輝瑞制藥公布其BNT162b2疫苗有效性達90%之前三天。中國國藥集團董事長劉敬楨在一場公開活動中表示...

瑞士疫情告急！醫生籲易患併發症者先寫臨終願望挨轟過分

路透報導，瑞士重症醫學會（SGI）上周示警，該國加護病房床位數量將要用罄，並呼籲60歲以上或有心臟病與糖尿病病史等易患新...

第3波疫情來襲！南韓擬上調首都圈與全羅道防疫級別

南韓面臨第三波疫情來襲，截至22日已經連5天單日確診病例超過300例，引發政府高度警戒，考慮將首都圈與全羅道防疫響應級別...

疫情傳播更快更廣！美國逾1200萬人確診 25.5萬人病歿

美國新冠肺炎確診人數僅六天便新增超過100萬人，至21日已突破1200萬人，20日單日新增確診直逼20萬例，再寫下新高，...

疫情下的感恩節 搭機人數比去年減半、仍有240萬人

全國近來疫情升溫，疾病管制與預防中心(CDC)呼籲民眾在即將到來的感恩節假期，不要外出旅行，也減少避免群聚歡慶。航空業者...

不甩CDC！多位共和黨籍州長 不限制感恩節聚會

新冠病毒疫情一波嚴重一波，公共衛生危機走向失控，住院和死亡人數猛增，儘管聯邦疾病防治中心(CDC)發出緊急呼籲，在感恩節...

民眾急著過感恩節 新冠檢測需求暴增要等待更久

華爾街日報(WSJ)報導，全國新冠肺炎確診持續攀升，許多民眾趕在感恩節返家和出遊前進行新冠檢測，導致美國多數地方進行檢測...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。