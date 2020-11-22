德國冬季疫情再爆發 醫療體系恐崩潰

曾被視為是歐洲「防疫燈塔」的德國，21日新增確診數接近24000例。在德國，過去平均每10萬個民眾就享有33.9個重症醫療照護的床位，相較美國的25.8個及法國的16.3個可說是十分出色。但如今，確診數的急遽增加讓這個被看好可以帶領歐洲對抗病毒的強國，面臨前所未有的醫療體系大危機。

醫療量能吃緊

《CNN》德國21日的新增確診數接近24000例，是疫情爆發以來的新高數字，這讓國內已經緊繃的醫療量能來說無疑是一大打擊。根據數據顯示，德國在加護病房收治的病人數從9月21日的267位到昨日已攀升到3615位，兩個月內人數暴增13倍。讓這個曾經被寄予厚望的歐洲最大經濟體，現在和其他鄰國一樣面臨了極大的疫情危機。

前線醫護身心俱疲

《德國之聲》報導，和第一波疫情相比，不只是寒冷的天氣使防疫工作變得日漸嚴峻。前線醫護人員受訪時表示，不同於面對第一波疫情時的正面態度，他們心中現在更多的是不知疫情能否控制的擔憂。他們覺得自己像是在懸崖邊工作的人，每天都在想盡辦法的把疫情的傷害減到最低。

不只是心理狀態，醫護人員的身體疲累程度也達到了前所未見的高峰。加護病房裡的護士堅守著一人只能照顧最多兩名病患的原則，但光替病人翻身就需要三名護士，何況還有許多需要獨力照護的患者，人力的缺乏讓護士們疲憊不堪，也越來越多醫護因為生病而倒下。

德國面臨疫情衝擊，自身已經不堪負荷的情況下還必須接收從鄰國前來求救的患者，畢竟相比其他醫療已經崩潰多時的歐洲各國，德國的狀況好上許多。但疫情不見趨緩，若以這樣的趨勢持續發展，德國的醫療乘載量將在幾個禮拜內達到上限，屆時歐洲該如何面對病毒的肆虐，將是讓歐盟甚至於整個世界頭痛的問題。

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