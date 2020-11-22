快訊

美國專機即將降落松山機場 傳聞美國官員旋風訪台

阿里山路跑女子休克 失去呼吸心跳搶救中

歐美疫苗捷報頻傳 中國疫苗進展幾何？

德國之聲 / 德國之聲
由於中國國內的疫情已經相對平息了數月，臨床試驗只能主要在國外進行。分析人士指出，這很可能影響了研發進度。圖為疫苗示意圖。圖／路透社資料照
由於中國國內的疫情已經相對平息了數月，臨床試驗只能主要在國外進行。分析人士指出，這很可能影響了研發進度。圖為疫苗示意圖。圖／路透社資料照

(德國之聲中文網) 有關中國研發新冠疫苗的正面消息，還要追溯到11月6日，也就是德國BioNTech與美國輝瑞制藥公布其BNT162b2疫苗有效性達90%之前三天。中國國藥集團董事長劉敬楨在一場公開活動中表示，目前已有數十萬人緊急接種該集團旗下兩款正在進行第三期臨床試驗的新冠滅活疫苗，沒有一例嚴重不良反應，接種後離境人數達5.6萬人，目前無一感染。

根據國藥集團發布的消息，其新冠疫苗第三期臨床試驗主要在阿聯酋、巴林、埃及、約旦、秘魯、阿根廷、摩洛哥等國進行，受試接種者已經超過5萬。而在臨床試驗之外，還有數十萬中國居民接受了緊急接種。董事長劉敬楨說，其中注射疫苗後的離境人員，有5.6萬人，目前無一例感染；無論是從科研的試驗數據，還是世界各地的使用，都證明新冠疫苗的有效性。

但是，劉敬楨的這番言論，遭到了香港大學生物化學系教授金東雁的批評。他在接受英國廣播公司採訪時指出，大家公認的是臨床實驗，不是口述舉例；這種舉例的做法屬於石器時代非科學的做法，可以作為參考，不能作為定論。金東雁認為，中國疫苗研究現在最需要做的就是加快第三期臨床試驗，拿數據說話。

然而，不論是國藥集團研發的兩款滅活疫苗、還是北京科興生物研發的滅活疫苗、抑或是康希諾研發的腺病毒載體疫苗，至今都沒能公布第三期臨床試驗中期分析數據。盡管在全球當前總共11種進入第三期臨床試驗的疫苗中，中國佔據4席，而且憑借著起步早的優勢，最先開始了第三期臨床試驗；但是，由於中國國內的疫情已經相對平息了數月，臨床試驗只能主要在國外進行。分析人士指出，這很可能影響了研發進度。

中國疫苗中期數據分析遲遲不揭曉

德國羅伯特科赫研究所、歐洲藥監局等權威機構都指出，疫苗的研發工作本身相對簡單，但隨後的試驗階段，至少需要一年到一年半左右。通常，在經歷了數月的動物試驗後，疫苗至少要經歷三期臨床試驗才能獲得審批上市。其中，第一期臨床試驗主要用於評估安全性，試驗規模為數十人，在至少為期一個月的時間裡，研究者將觀察志願者是否出現了接種後的不良反應。第二期臨床試驗的規模則在數百人到數千人之間，研究者將評估不同接種方法、不同劑量下的疫苗有效性，尋找出最佳方案。這一階段至少耗時兩到三個月。

第三期臨床試驗的規模將進一步拓展到數千人至兩萬人，研發者將更為精細地評估疫苗的有效性以及安全性。這一階段耗時大約三到六個月。如果第三期臨床試驗順利通過，疫苗在上市後還要接受跟蹤檢驗，一旦出現問題也有可能被召回。

第三期臨床試驗被認為是至關重要的階段。在這一階段，研究者會設定幾個重要時間節點，以便進行中期數據分析。比如，11月16日傳出捷報的Moderna疫苗，就是在受試者累計感染新冠病毒人數達到95人時，進行了中期數據分析，結果發現：95人中，90人都位於安慰劑組，真正接種了試驗疫苗卻依然不幸被傳染了新冠病毒的受試者只有5人。因此其有效性為90/95，即94.5%。

如果全部受試者感染新冠的人數始終達不到預定節點，就無法進行嚴謹的中期數據分析。11月16日，中國防治疫情的領軍人物鐘南山就在公開演講時說，輝瑞的疫苗能阻止90%的感染，其實廣東乃至中國的疫苗研發水平也差不多，但要有了第一階段試驗結果才能公布。

根據路透社的報導，正在印度尼西亞、土耳其、巴西進行第三期臨床試驗的北京科興生物研發的滅活疫苗，有望在11月底公布中期數據分析結果。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗

延伸閱讀

美最快下月施打 年底前歐盟可望核准兩款疫苗

習近平：盼更多國家參與健康碼國際互認機制

相關新聞

歐美疫苗捷報頻傳 中國疫苗進展幾何？

有關中國研發新冠疫苗的正面消息，還要追溯到11月6日，也就是德國BioNTech與美國輝瑞制藥公布其BNT162b2疫苗有效性達90%之前三天。中國國藥集團董事長劉敬楨在一場公開活動中表示...

瑞士疫情告急！醫生籲易患併發症者先寫臨終願望挨轟過分

路透報導，瑞士重症醫學會（SGI）上周示警，該國加護病房床位數量將要用罄，並呼籲60歲以上或有心臟病與糖尿病病史等易患新...

第3波疫情來襲！南韓擬上調首都圈與全羅道防疫級別

南韓面臨第三波疫情來襲，截至22日已經連5天單日確診病例超過300例，引發政府高度警戒，考慮將首都圈與全羅道防疫響應級別...

經濟防疫難兼顧 日政府遲12天才決定修正政策

日本政府面對境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，又希望能持續推動振興經濟方案，結果在防疫對策分科委員會...

加拿疫情惡化病房擠爆！多倫多再度封城28天

新冠肺炎疫情入秋後復燃猛烈，東歐地區確診病例21日突破500萬，不少歐洲政府正推動全國或特定區域普篩計畫，盼在聖誕節前遏...

凜冬將至 英格蘭將依區域推升防疫措施

英國首相強生辦公室發表聲明說，英格蘭2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫封鎖將於12月2日結束，之後各地區將依疫...

研究：新型冠狀病毒在低溫與高濕環境活一個月

研究發現，新型冠狀病毒在零度以下和「濕度超級飽和」環境中，可存活長達一個月。專家建議避免密集接觸和維持穩定室內溼度有助減...

全球新冠肺炎確診逾5807萬人 美國單日確診病例又破紀錄

全球疫情惡化，美國單日新確診飆高近十九萬例，染疫住院者衝上八萬人，雙雙創紀錄。日本單日確診連日創新高，南韓自今年八月以來，首度連續四天單日確診逾三百例。因全球疫情惡化，各國振興開放措施也紛叫停。

港府強制曾到14間跳舞場所人士 周二前進行檢測

香港本土疫情升溫，港府首次就相關規例下的強制檢測公告刊憲，要求11月1日至11月21日，曾經到過14間跳舞場所人士，須於...

東莞兩進口冷藏食品包裝 新冠病毒檢測呈陽性

根據東莞市衛生健康局網站消息，沙田鎮對進口冷藏食品開展常態化監測，經市疾控中心覆核，發現1份從阿根廷進口的雞全翅，和1份...

治療川普的抗體療法 獲FDA緊急授權用於新冠病患

美國總統川普確診新冠肺炎後，立刻接受雷傑納榮製藥公司（Regeneron）的實驗性抗體雞尾酒療法，他在住院三天後就出院。...

香港防疫拉警報 港政務司長︰不排除推更嚴厲措施

香港政務司長張建宗表示，近日香港疫情急速惡化，呼籲市民加強自律和自我保護，減少非必要的外出和聚會，嚴格遵守各處所的防疫規...

熱門新聞

皇家傳承遭連環爆料 名嘴：牛肉麵界的中天

韓國瑜不參加秋鬥避模糊焦點 深夜臉書發聲抗議蔡政府

軍方標定失聯F-16黑盒子信號位置 將展開探測及打撈

新冠境外移入暴增6例！ 指揮中心下午2時說明

醫事、防疫、警憲列前三優先 計92萬人先打新冠疫苗

蔡衍明現身秋鬥 怒問「開政府是為了賺錢嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。