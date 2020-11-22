港府鼓勵民眾受檢 確診者可獲1.8萬元津貼

香港近日的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情反彈，為鼓勵民眾接受病毒核酸檢測，港府計劃為檢測後確診的患者，提供港幣5000元（約新台幣1.8萬元）的津貼，以維持他們的生計。

綜合港媒報導，香港食物及衛生局發言人今天表示，考量到部分民眾擔心受檢確診後會影響生計，港府將為本地感染的確診民眾提供一次性津貼，金額為5000元，稍晚將由勞工及福利局公布細節。

食物及衛生局局長陳肇始今早受訪時表示，申請相關津貼不須經資產審查，但只適用於細節公布後的確診人士。

發言人指，港府呼籲懷疑身體有狀況、有感染風險人士儘快受檢，以便及早辨識感染者。

香港近日疫情反彈，新增確診數攀升，21日新增43例，創近3個月新高。其中包括一宗舞蹈俱樂部的群聚感染，截至目前共造成30人確診。當局也要求曾到過14間相關跳舞場所的人士，須接受強制檢測。