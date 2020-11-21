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上海1例本土確診在醫院工作 4千人緊急隔離

中央社 / 台北21日電
圖為復旦大學附屬浦東醫院院長余波。中新社
圖為復旦大學附屬浦東醫院院長余波。中新社

上海昨晚通報2例2019冠狀病毒疾病本土確診，病患在浦東醫院從事護理工作，引起關注。上海官方今天說，已隔離浦東醫院工作人員在內的4015名密切接觸者，目前完成的核酸檢測皆為陰性。

新京報報導，今天上午9時，上海市舉行第87場上海市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情防控系列新聞發布會。上海市衛生健康委主任鄔驚雷表示，已對浦東醫院在院的4015名員工和患者及陪護人員實行隔離觀察，並全部採樣送檢。

截至上午8時30分，已完成檢測3233人，結果均為陰性。另採集該病例工作場所環境樣本進行核酸檢測，結果為陰性。

據上海市通報，這兩例本土感染病患為夫妻，39歲的吳姓丈夫19日晚間自行至浦東新區周浦醫院發熱門診就診，入院體溫39度，電腦斷層掃瞄顯示肺部有炎症表現，立即隔離留觀，現在上海市公共衛生臨床中心隔離治療。

吳男為浦東機場UPS上海國際轉運中心西區貨運站安檢員。他的李姓妻子隨後在20日出現發熱、咽痛症狀，自行至浦東醫院發熱門診就醫，電腦斷層掃瞄顯示肺部有炎症表現，立即被隔離留觀，現在上海市公共衛生臨床中心隔離治療。

報導說，李女在浦東醫院從事護理工作，引起關注。上海市政府已緊急封閉管理與消毒兩人到過的多處場所，浦東醫院即刻實行閉環（不對外接觸）管理。

新冠肺炎 COVID-19

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