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中國新增16例確診 上海天津都有本土病例

中央社 / 台北21日電
據中國國家衛生健康委員會官網，20日0至24時，31個省新增確診病例16例，其中境外移入9例（均在上海），本土7例（天津5例，上海2例）。圖為北京街頭的民眾配戴口罩情形。美聯社
據中國國家衛生健康委員會官網，20日0至24時，31個省新增確診病例16例，其中境外移入9例（均在上海），本土7例（天津5例，上海2例）。圖為北京街頭的民眾配戴口罩情形。美聯社

中國官方今天公布，新增16例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中7例為本土病例，包括上海2例、天津5例；陸媒報導，上海已為此展開流行病學調查。

澎湃新聞報導，上海2名確診者來自浦東新區，為一對夫妻。相關部門已組成專家組全面展開流行病學調查，正在追蹤排查有關人員，對有關人員和環境採取相應的防疫措施。

據中國國家衛生健康委員會官網，20日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例16例，其中境外移入9例（均在上海），本土7例（天津5例，上海2例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日新增治癒出院病例19例，解除醫學觀察的密切接觸者1006人，重症病例與前一日持平。

境外移入現有確診病例296例（其中重症1例），無現有疑似病例。累計確診3761例，累計治癒出院3465例，無死亡病例。

截至20日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例308例（其中重症1例），累計治癒出院8萬1472例，累計死亡4634例，累計報告確診8萬6414例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者87萬5547人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬1892人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者18例（均為境外移入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察13例（境外移入11例）；尚在醫學觀察無症狀感染者378例（境外移入374例）。

新冠肺炎 COVID-19

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