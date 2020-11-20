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上海新增2例本土確診 正全面展開流行病學調查

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
上海市政府新聞辦微信公眾號「上海發布」，20日新增2例新冠肺炎病例。圖/上海發布截圖
上海市政府新聞辦微信公眾號「上海發布」，20日新增2例新冠肺炎病例。圖/上海發布截圖

上海市政府新聞辦微信公眾號「上海發布」20日晚間發布，浦東新區衛健委20日下午報告新增2例新冠肺炎病例，兩人為夫妻關係；不過晚間在微信朋友圈流傳一張未經證實的截圖，指出其中一名男性確診患者是上海浦東機場貨運站安檢人員。

上海發布指出，根據市疫情防控工作領導小組辦公室發布信息，兩則確診病例，分別為39歲男性與34歲女性，兩者為夫妻關係，因先後出現發熱，到醫院發熱門診就醫，立即被隔離排查。

20日晚間9時，經市疾控中心新冠病毒核酸檢測，結果均為陽性。經市級專家會診，結合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，診斷為新冠肺炎確診病例。

上海市、區相關部門立即行動，已組成聯合流調專家隊伍，全面開展流行病學調查，正在追蹤排查相關人員，對相關人員和環境採取相應的防疫措施。後續排查情況和相關人員的檢測結果，將第一時間向社會發佈。

而未經證實的微信對話截圖，內容提到有一位在上海浦東機場工作的機場安檢人員被查出是陽性，而這名安檢人員最近一次在機場的工作時間是15日夜班至16日凌晨，之後就沒有再進入機場貨運站；而他的太太則是在浦東一家醫院工作。

健康時報報導，一名戴眼鏡男子20日用手機錄了一段影片說：「我現在在南匯醫院的住院部，在這個住院部的樓上發現了一個新冠患者，所以整個大樓封住了。」這段影片已於20日晚間在網路上流傳。

南匯中心醫院表示，目前醫院暫未接到任何消息，目前醫院的急診仍能正常接診，工作人員表示，如果要獲得確切消息，還是要看網上的官方報導。

醫院其他工作人員表示，患者若想21日就診，需在21日早上午8時致電醫院總機，詢問具體情況。

一名戴眼鏡男子20日用手機錄了一段影片，說浦東一家醫院已經封閉，該醫院表示暫未接到任何消息，目前急診仍能正常接診，如果要獲得確切消息，還是要看網上的官方報導。圖/鳳凰網截圖
一名戴眼鏡男子20日用手機錄了一段影片，說浦東一家醫院已經封閉，該醫院表示暫未接到任何消息，目前急診仍能正常接診，如果要獲得確切消息，還是要看網上的官方報導。圖/鳳凰網截圖
在微信朋友圈流傳一張未經證實的截圖，指出其中一名男性確診患者，是上海浦東機場貨運站安檢人員。圖/微信截圖
在微信朋友圈流傳一張未經證實的截圖，指出其中一名男性確診患者，是上海浦東機場貨運站安檢人員。圖/微信截圖

新冠肺炎 COVID-19

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