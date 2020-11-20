香港疫情惡化 小學部分年級停課14天

鑑於香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情正在惡化，港府今天宣布，本地小學一至三年級學生自下週一（23日）起暫停面對面授課14天。

食物及衛生局局長陳肇始中午在記者會公布了這項停課決定。

她說，香港今天大幅新增26例2019冠狀病毒疾病確診，其中21例為本土傳播，包括7例源頭不明病例。

此外，初步確診的個案也達30例。

陳肇始表示，本地疫情正在反彈和惡化，情況嚴峻，可能已進入第四波疫情，由於低年級小學生自我治理能力較低，因此暫停上課。

至於早已停課的幼兒園和幼兒中心將繼續暫停上課至下月6日。

陳肇始呼籲港人減少社交活動，特別是不戴口罩的活動，並要求市民嚴陣以待，減少不必要聚會，否則新一波疫情將一發不可收拾。

另外，香港大學微生物學系講座教授袁國勇向媒體說，根據目前趨勢，第四波疫情已經開始，這一波疫情相信是由尼泊爾移入個案引發。

他並指政府的防疫措施存在漏洞，建議當局強制有病症人士接受病毒檢測，並建議對來自病毒高危區的入境者延長14天隔離檢疫期。

過去一段時間，港府已收緊防疫措施，尤其對海外入境者的強制檢測和隔離措施。