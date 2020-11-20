美歐疫苗研發接連報捷 中國密集為自家疫苗造勢

美國輝瑞、莫德納等藥廠研發武漢肺炎疫苗近日紛紛報捷後，同在研發疫苗的中國，從官方、專家到媒體開始同步密集為自家疫苗造勢，包括外交部、CDC及知名專家都加入造勢行列。

不到2週內，輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）已3次宣佈新成果。其中，莫德納16日宣佈，旗下的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗有效性達到94.5%，高於輝瑞9日才宣佈的90%有效性。

不久，輝瑞18日宣佈，與德國生技企業BioNTech合作研發的疫苗，在第3期臨床試驗中的最終數據有效率達到95%，已達到申請緊急使用授權的要求，並計劃在數天內向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請這一授權。

綜合中國媒體報導，上述美歐藥廠在武漢肺炎疫苗上的研發，引起中國各界的關注與討論，中共大小官媒除報導外，也開始訪問本國專家學者探詢意見，加上官方及專家開始密集回應及造勢，試圖營造中國在疫苗研發競賽上「未居下風」的印象。

中國知名傳染病學專家鐘南山16日在廣州舉行的「2020官洲國際生物論壇」說，對於武漢肺炎疫苗研發，輝瑞的疫苗能阻止90%的感染，其實廣東乃至於中國的疫苗「研發水平也差不多」。但他接著說，要有了第1階段實驗結果才能公佈。

中國外交部發言人趙立堅18日則在例行記者會上宣稱，中國政府在疫情爆發後第一時間佈局滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗及核酸疫苗5種技術；目前中國已有5款疫苗正在阿聯、巴西、巴基斯坦、秘魯等國開展第3期臨床試驗，另有多款疫苗正加緊推進第1、2期臨床試驗。

在輝瑞18日宣佈旗下疫苗有效率達95%後，中國疾病預防控制中心主任高福19日在出席一場線上研討會時宣稱，目前全球還沒有疫苗完成第3期臨床試驗，最近輝瑞和莫德納「稱他們的疫苗非常有效。請相信我，我想要告訴大家，中國的疫苗也是非常有效」。

同一天，中國醫藥集團董事長劉敬楨聲稱，到目前為止，國藥集團（武漢肺炎）疫苗無論研發、臨床實驗還是生產及緊急使用「在各個方面全部領先於全球」。其中在緊急使用上，目前已在近100萬人身上接種，「沒有接到一例嚴重不良反應的報告，只有個別的有一些輕微症狀」。

稍早前，劉敬楨7日曾公開說，國藥集團的疫苗已經在阿聯等10國展開跨國臨床第3期實驗，4萬多人在接種後的「各項表現非常好」。而在所有的接種者當中有5.6萬人離境，目前無一感染。

但中新社報導，有中國醫藥業界人士表示，劉敬楨上述說法「只是一個自然觀察結果，受諸多因素影響，並不是一個嚴格的3期臨床實驗結果」。