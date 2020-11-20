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香港疫情反彈 專家建議考慮重啟停課與在家工作

中央社 / 台北20日電

香港的2019冠狀病毒疾病疫情有反彈趨勢，加上進入秋冬時節流感爆發，對防疫工作造成極大壓力。香港防疫專家認為，若疫情無法有效控制，港府應採緊縮政策，考慮重啟全面停課與在家工作。

香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情急速反彈，截至今天凌晨，新增12例確診，當中2例感染源頭不明，另有超過20例初步確診個案，當中大部分屬本土感染源頭未明的案例。

根據香港01、星島日報報導，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，目前源頭不明個案比例增高，個案分散在香港不同地區，若無法有效控制，爆發第4波疫情的風險高。若情況持續，政府就應再收緊防疫措施。

報導另引述呼吸系統專科醫生梁子超說，種種跡象顯示疫情明顯強烈反彈，應該已經進一步在社區蔓延。

梁子超批評，上週香港傳出4名計程車司機確診，但是當局對於這4人的篩檢工作嚴重拖延，造成他們在確診之前成為「流動的傳播媒介」，會把病毒擴散到多個地區。政府應該要加快檢測時間，同時對於確診人員提供「因配合檢測而無法工作」的薪資補貼。

梁子超也提到，目前香港不少的中小學、幼兒中心爆發流感，而衛生單位為了掌握流感疫情投入了大量的人力、物力，但同時也排擠了2019冠狀病毒疾病的防疫資源。為確實做好防疫，全港所有學校應該停課，不但可以避免人力分散，同時可以減少學童的接觸，對兩種疫情防控都有利。

許樹昌並示警，港府即將放寬在大陸港人回港免檢疫，此後也會推出與新加坡的旅遊泡泡，如果香港的疫情持續惡化，新加坡可能會單方面喊停，對於香港民眾而言並非好事。

新冠肺炎 COVID-19

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