快訊

不服管束就拔牙！美好市多涉嫌壓榨猴子 暫停販售椰奶

獨／突要附陰性證明！預約採檢要等三個月 留德足球小將回不了家

新冠疫苗有效率高 歐盟有望12月下旬批准上市

德國之聲 / 德國之聲
圖／德國之聲提供
圖／德國之聲提供

(德國之聲中文網) 周四，德國藥廠BioNTech表示，其與美國藥廠輝瑞(Pfizer)合作研發的新冠疫苗注射劑，最快可以在今年12月獲得美國和歐盟的批准，甚至有可能在12月當月問世。

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)對此消息表示歡迎，也表示除了BioNTech-輝瑞合作的疫苗之外，也有望批准Moderna研發的疫苗。她說，如果沒有問題的話，歐盟藥品管理局預計將在今年十二月下旬給予這兩支疫苗授權販售。雖然歐盟藥品管理局在批准前，還需要對所有的實驗數據研讀一番，但是馮德萊恩對結果抱持謹慎樂觀態度。

目前歐盟已經預訂了數百萬支不同廠商的疫苗，包括BioNTech、Purevac，阿斯利康(AstraZeneca)、賽諾菲(Sanofi)等。由BioNTech-輝瑞研發的疫苗臨床有9成有效率，隨後公布試驗數據的Moderna則有95%的有效率。至於阿斯利康與英國牛津大學共同研發的疫苗，阿斯利康公司周四表示，目前在健康老年人之中的臨床免疫反應良好，施打在年輕人身上的副作用也較少。

美國新冠死亡人數攀新高

新冠疫苗很快就要問世，但美國有很多人卻再也看不到那天。美國死於新冠病毒的病例數已經超過25萬人。新冠死亡病例第二高的巴西有167,455名死亡病例，印度、墨西哥、英國緊追在後，分別有超過13萬、9.9萬和5萬個死亡病例。

全世界疫情最嚴重的美國近日再度實施防疫管制，要求人民待在家中，並且關閉室內用餐場所。紐約市周四宣布關閉學校，但是允許健身房和酒吧繼續營業，這個與歐盟完全相反的政策影響到110萬名學生。下周就是對美國人而言很重要的家庭節日－感恩節，美國衛生部門強烈建議民眾在疫情如此嚴重時盡量不要出遠門。

張慈/楊威廉 (法新社)

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

一名披薩店員工疫調說謊 害澳洲南澳全省封城抗疫

澳洲南澳省本周暴發新冠肺炎群聚感染，為遏阻第二波疫情來襲，全省18日午夜開始進入為期6天的全面封城抗疫，但省警20日卻表...

香港已進入第四波疫情 專家建議延長檢疫期

香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日表示，香港第四波疫情已經開始，應是由尼泊爾輸入的病例所引發，並指港府應考慮延長抵達香...

疫情嚴峻 港府宣布小學一至三年級停課2周

香港新冠肺炎疫情再起，港府今日宣布，香港當地小學一至三年級學生從下周一（23日）起暫停面對面授課14日。而原本已停課的幼...

新冠疫苗有效率高 歐盟有望12月下旬批准上市

周四，德國藥廠BioNTech表示，其與美國藥廠輝瑞(Pfizer)合作研發的新冠疫苗注射劑，最快可以在今年12月獲得美國和歐盟的批准，甚至有可能在12月當月問世。

美歐疫苗研發接連報捷 中國密集為自家疫苗造勢

美國輝瑞、莫德納等藥廠研發武漢肺炎疫苗近日紛紛報捷後，同在研發疫苗的中國，從官方、專家到媒體開始同步密集為自家疫苗造勢，...

中製疫苗試驗具保護力與安全 土耳其洽購

據初步的研究結果顯示，北京科興生物（Sinovac Biotech）研發的新型冠狀病毒疫苗，第一與第二階段試驗在健康受試...

疫情續惡化 美CDC強烈建議感恩節別旅行 韓促留在家裡

國際間新冠疫情依舊嚴峻，北半球入冬後，北美、歐洲與日、韓近日都出現再一波的確診病例飆升，迫使當局實施更嚴格的抗疫措施。美...

墨西哥疫情未歇 成全球第四個新冠死亡數破10萬例國家

墨西哥19日新增576起新冠肺炎死亡病例，成為全球第四個新冠死亡人數突破10萬例的國家。

圖表看疫情／天津爆4例本土疫情 美海軍飛彈驅逐艦群聚感染

天津市疾控中心20日凌晨2時許通報，天津東疆港區「瞰海軒小區」新增4名本土新冠肺炎確診病例。從目前已知訊息來看，天津這波疫情可能也與進口冷凍食品引發的傳染有關。

天津再爆本土疫情 一小區新增4例本土確診

天津再爆本土疫情，20日凌晨天津東疆港區瞰海軒社區4名核酸檢測陽性的人員，均被診斷為本土新冠肺炎確診病例。今日凌晨2時起...

進口冷鏈引爆疫情？天津突增4例本土新冠確診

天津市疾控中心20日凌晨2時許通報，天津東疆港區「瞰海軒小區」新增4名本土新冠肺炎確診病例。從目前已知訊息來看，天津這波...

瑞德西韋治療新冠有沒有效？WHO與美國唱反調

吉利德（Gilead）開發的治療新冠病毒疾病新藥瑞德西韋（Remdesivir），獲美國批准緊急使用還不滿一個月，世界衛...

熱門新聞

被指萊牛皇家傳承牛肉麵肉品送驗 報告結果出爐了

我耗鉅資在東沙新建軍事工程 空軍證實被迫停工

中天讓出「52台」！代理商中嘉提換上寰宇新聞台

尊重NCC的審查？孫大千批蘇貞昌「一副心虛的樣子」

中天不予換照燒到監院 高中生問監委：言論自由呢？

陸網軍稱蔣正志投誠 蘇貞昌怒：既荒謬又不人道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。