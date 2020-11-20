新冠疫苗有效率高 歐盟有望12月下旬批准上市

(德國之聲中文網) 周四，德國藥廠BioNTech表示，其與美國藥廠輝瑞(Pfizer)合作研發的新冠疫苗注射劑，最快可以在今年12月獲得美國和歐盟的批准，甚至有可能在12月當月問世。

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)對此消息表示歡迎，也表示除了BioNTech-輝瑞合作的疫苗之外，也有望批准Moderna研發的疫苗。她說，如果沒有問題的話，歐盟藥品管理局預計將在今年十二月下旬給予這兩支疫苗授權販售。雖然歐盟藥品管理局在批准前，還需要對所有的實驗數據研讀一番，但是馮德萊恩對結果抱持謹慎樂觀態度。

目前歐盟已經預訂了數百萬支不同廠商的疫苗，包括BioNTech、Purevac，阿斯利康(AstraZeneca)、賽諾菲(Sanofi)等。由BioNTech-輝瑞研發的疫苗臨床有9成有效率，隨後公布試驗數據的Moderna則有95%的有效率。至於阿斯利康與英國牛津大學共同研發的疫苗，阿斯利康公司周四表示，目前在健康老年人之中的臨床免疫反應良好，施打在年輕人身上的副作用也較少。

美國新冠死亡人數攀新高

新冠疫苗很快就要問世，但美國有很多人卻再也看不到那天。美國死於新冠病毒的病例數已經超過25萬人。新冠死亡病例第二高的巴西有167,455名死亡病例，印度、墨西哥、英國緊追在後，分別有超過13萬、9.9萬和5萬個死亡病例。

全世界疫情最嚴重的美國近日再度實施防疫管制，要求人民待在家中，並且關閉室內用餐場所。紐約市周四宣布關閉學校，但是允許健身房和酒吧繼續營業，這個與歐盟完全相反的政策影響到110萬名學生。下周就是對美國人而言很重要的家庭節日－感恩節，美國衛生部門強烈建議民眾在疫情如此嚴重時盡量不要出遠門。

張慈/楊威廉 (法新社)

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