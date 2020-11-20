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中國新增17例確診 都是境外移入

中央社 / 台北20日電

中國官方今天通報，新增17例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都屬境外移入；另新增1例本土疑似病例，來自天津。

中國國家衛生健康委員會官網公布，19日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例17例，均為境外移入病例（福建6例，上海4例，陜西3例，廣東2例，北京1例，四川1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為本土病例（在天津）。

當日新增治癒出院20例，解除醫學觀察的密切接觸者1116人，重症病例與前一日持平。

境外移入現有確診306例（其中重症1例），無現有疑似病例。累計確診3752例，累計治癒出院3446例，無死亡病例。

截至19日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例311例（其中重症1例），累計治癒出院8萬1453例，累計死亡4634例，累計報告確診病例8萬6398例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者87萬5061人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬2412人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者14例（均為境外移入）；當日轉為確診1例（為境外移入）；當日解除醫學觀察59例（境外移入25例）；尚在醫學觀察無症狀感染者373例（境外移入367例）。

新冠肺炎 COVID-19

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