快訊

男子休假騎機車出遊遇死劫！與水泥車對撞當場身亡

香港再添12確診 官方：疫情可能大反彈

中央社 / 台北19日電

香港衛生署衛生防護中心公布，香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例12例，其中有2個本土病例傳播源頭不明。衛生署官員表示，疫情有可能急速「大反彈」。

綜合香港01、星島日報報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今天新增確診12例當中，8例為境外移入，4例本土當中，有2例源頭不明。

香港衛生署衛生防護中心總監黃加慶表示，今天還有超過20個初步確診（一採陽性）病例，大部分是本土感染，來自全港好幾個區，有不同社會層面。若這些個案最後確診，並有很多源頭不明病例，證明社區傳播鏈繼續增加，疫情有可能急速「大反彈」。

他呼籲市民避免非必要外出，保持社交距離及衛生。高危險族群也應積極利用政府檢測服務，盡快識別患者；若有病徵，市民應盡快求醫。

據報導，香港校園的上呼吸道感染案例持續上升，雖然幼兒園已停止面授課堂，但15日迄今，已有133所小學及1所中學出現爆發，情況有惡化趨勢，港府會為出現爆發的學校進行病毒檢測。

據公布，香港迄今累計確診病例已達5492例。

新冠肺炎 COVID-19 香港

延伸閱讀

港、星合作旅行泡泡 雙重檢測免隔離

粵澳入境香港 下月起無需隔離

香港今增9例確診 1例源頭不明為計程車司機

香港再增疫源不明確診 專家指娛樂場所傳染最廣

相關新聞

港、星合作旅行泡泡 雙重檢測免隔離

等待疫苗的時間太漫長，新加坡與香港將實施旅遊泡泡。在新加坡和香港合作測試新一輪旅行泡泡中，只要旅客通過新冠檢測為陰性，不用隔離就可以自由在兩地出入...

日本新冠確診達單日2285人 東京首破一日500人大關

日本JX通訊社19日報導，截至當地時間下午5時25分，全日本新冠肺炎新增確診人數已達單日2285人，超過前一日的2200...

法國新增病例趨緩 封鎖措施耶誕節前仍難取消

法國政府發言人今天表示，雖然若干防疫限制措施可能會在耶誕節前鬆綁，法國國內近期不太可能取消2019冠狀病毒疾病（COVI...

東京新增確診534例北海道258例 日本多處創新高

日本東京都今天新增新冠肺炎確診病例534例，創新高紀錄，也是首度單日新增超過500例；此外，北海道新增258例、愛知縣2...

疫情救命藥？輝瑞疫苗5個Q&A 一般民眾明年春夏才可能接種

輝瑞藥廠(Pfizer)德國廠商BioNTech聯手研發中的新冠病毒疫苗，臨床實驗後期傳出預防效果達95%的好消息，最快...

日本疫情爆發醫療資源吃緊 她泣訴：確診燒到40度都無法住院

新冠肺炎疫情在全世界再度大爆發，各地確診人數直線上升，甚至遠超過七月時的第二波爆發期。就連在日本，每天的確診人數亦是屢創新高。在如此嚴峻的狀況下，連帶使得醫療資源也開始吃緊，就有日本民眾出面表示，即使確診發高燒，但仍無法住進醫療單位救治，令人十分擔心。

全球染新冠肺炎死亡率第1名 在美國的「這個州」

美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)最新公布的全世界新冠疫情熱點追蹤報告...

紐時：疫苗大量生產恐有難度 年底前僅少數人能施打

輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)新冠疫苗初步測試結果效果達到90%以上，兩間藥廠預估明年1月前可生產450...

全美360萬新冠感染者具有傳染性 但超過8成找不到源頭

哥倫比亞大學最新追蹤研究結果顯示，全美目前有約360萬名有傳染性的新冠感染者，遠超官方統計的新冠檢測呈陽性的病例數字，且...

美國疫苗研發捷報頻傳 北京自誇：中國的也有效

美國輝瑞、莫德納等藥廠研發新冠肺炎疫苗頗有斬獲，令同樣全力研發疫苗的中國頗感壓力。中國疾病預防控制中心主任高福今天公開聲...

圖表看疫情／日本疫情拉警報 菅義偉籲「安靜口罩聚餐」

日本新冠疫情升溫，首都東京單日確診首度突破500例，東京都政府擬將防疫警戒調升到顯示疫情擴大的最高等級。

Google公布日本新冠肺炎預測 未來28天約5.3萬人感染、這區最慘重

美國Google（谷歌）已於16日，開始對外公布日本今後28天內的新型冠狀病毒感染預測。該預測於8月開始對外公布美國的數值，日本則是第2個提供的國家...

熱門新聞

中天換照案 郭台銘：任何人經營媒體都應維持新聞自主

恐是空間迷向！戰機20秒內墜7000呎 飛官疑似發出信標訊號

NCC列四大理由 不予中天新聞台換照

「鬥賴關中」 府密件成真

空軍F-16失聯後 監測到韓國、日本及大陸船艦出沒東部海域

整理包／十五年來8電視台也換不了照 最後有誰順利翻盤復照？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。