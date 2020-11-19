香港再添12確診 官方：疫情可能大反彈

香港衛生署衛生防護中心公布，香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例12例，其中有2個本土病例傳播源頭不明。衛生署官員表示，疫情有可能急速「大反彈」。

綜合香港01、星島日報報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今天新增確診12例當中，8例為境外移入，4例本土當中，有2例源頭不明。

香港衛生署衛生防護中心總監黃加慶表示，今天還有超過20個初步確診（一採陽性）病例，大部分是本土感染，來自全港好幾個區，有不同社會層面。若這些個案最後確診，並有很多源頭不明病例，證明社區傳播鏈繼續增加，疫情有可能急速「大反彈」。

他呼籲市民避免非必要外出，保持社交距離及衛生。高危險族群也應積極利用政府檢測服務，盡快識別患者；若有病徵，市民應盡快求醫。

據報導，香港校園的上呼吸道感染案例持續上升，雖然幼兒園已停止面授課堂，但15日迄今，已有133所小學及1所中學出現爆發，情況有惡化趨勢，港府會為出現爆發的學校進行病毒檢測。

據公布，香港迄今累計確診病例已達5492例。